Expertos lamentan que México abandone su compromiso climático en plena sequía

Ciudad de México, 25 ago (EFE).- El Gobierno mexicano “ha abandonado” sus compromisos climáticos a pesar de la sequía que afecta al país, lamentaron este miércoles varios expertos que participaron en el “EFE Fórum. Infraestructura y agua en México: retos y desafíos”.

“Nuestro país, que tuvo un liderazgo en materia del combate al cambio climático en las pasadas administraciones, prácticamente ha abandonado el camino y los compromisos, lo cual es muy grave”, señaló José Luis Luege, presidente de la asociación Ciudad Posible.

El foro se realiza después de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) declaró el 11 de agosto el “inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2021”.

Por ahora más de un tercio del territorio nacional afronta algún tipo de escasez de agua, de acuerdo con el Monitor de Sequía, y el fenómeno ha afectado de forma extraordinaria este año a México, que en abril y mayo registraba un territorio superior al 80 % con algún grado de este problema.

Pero Luege, quien fue titular de la Conagua de 2006 a 2012, denunció la “falta de sensibilidad” del actual Gobierno al señalar que el presupuesto del organismo se ha reducido y que se han “desmantelado” las instituciones públicas relacionadas con el medioambiente.

“Este Gobierno también ha abandonado la hoja de ruta (del agua), es decir, vamos sin rumbo, sin camino, no se saben cuáles son las metas, no se conocen los objetivos y eso no es solamente grave, sino además triste”, insistió el experto, quien también fue secretario de Medio Ambiente (2005-2006).

El subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, José Mario Esparza, defendió que sí existe un plan hídrico nacional.

El funcionario argumentó que la situación actual no solo responde a presupuestos, sino a factores climáticos y al abandono de infraestructura de administraciones anteriores.

Puso el ejemplo de que las cerca de 4.000 plantas tratadoras de agua a nivel nacional, solo operan 2.786 por el estado en el que encontraron las instalaciones tras asumir la Administración en diciembre de 2018.

Asimismo, apuntó que, a pesar de que el sector agrícola concentra más del 75 % del consumo del agua, la industria también tiene una responsabilidad, en particular las dedicadas a bebidas.

“No falta la sensibilidad, se tiene y por lo tanto se están emprendiendo proyectos que se están adaptando a estas nuevas realidades”, sostuvo Esparza

Los especialistas participantes exhortaron a priorizar la sustentabilidad del agua en el próximo presupuesto, que se discutirá a partir de septiembre en la Cámara de Diputados.

De lo contrario, se “prevé un escenario complejo en 2022”, mencionó Eduardo Vázquez, director ejecutivo de la organización Agua Capital.

“Tenemos que planear ante escenarios muy claros de incertidumbre climática, generar mejores herramientas institucionales y, por supuesto, el tema de los presupuestos”, manifestó el consultor. EFE

