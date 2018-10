Expertos presentarán a Estado nicaragüense Plan Integral de Reparaciones

Managua, 26 oct (EFE).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) anunció hoy que presentará al Estado de Nicaragua una propuesta de Plan Integral de Reparaciones a favor de las víctimas, ante la crisis sociopolítica que vive el país y que ha dejado cientos de muertos desde abril.

La integrante del Grupo y exvicepresidenta de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, Sofía Macher, explicó en rueda de prensa que esa propuesta “es un mecanismo administrativo de reparación” que ha sido consultada y validada en más de 20 reuniones con diversos organismos de la sociedad civil y asociaciones de víctimas.

El borrador de ese plan incluye reparación simbólica, económica, educación, trabajo, salud, regularización jurídica y el retorno de desplazados, explicó.

Remarcó que el tema de la reparación “es una responsabilidad estatal” y no del sector privado ni la cooperación internacional, y que “no puede haber reparación si no se da con verdad, con justicia penal y con garantías de no repetición”.

“De ninguna manera se puede aceptar que la reparación puede ser como una moneda de cambio frente a impunidad”, advirtió.

La experta observó que en los más de 20 encuentros que han sostenido se han encontrado con “una sociedad profundamente afectada y dividida” y que la actual crisis que vive el país “ha reactivado el dolor y otras situaciones de violencia que ha vivido en el pasado Nicaragua”.

En un documento, el GIEI, integrado por cuatro especialistas, lamentó el sufrimiento de las víctimas y familiares “y entiende que este sufrimiento se agrava por la negativa del Gobierno de reconocer su condición de víctima y estigmatizarlas”.

“Igualmente, expresa su preocupación por el reclamo de muchas de las personas consultadas, a las cuales el Gobierno ofreció “reparaciones” a cambio de que los familiares de la víctima no presenten denuncias ante el sistema de justicia”, advirtió el Grupo.

Por otra parte, el GIEI alertó sobre el sufrimiento de miles de nicaragüenses que han tenido que abandonar el país, separarse de su familias y enfrentar las penurias de vivir en precariedad.

“El GIEI resalta de manera particular el impacto de esta violencia en los niños y niñas e identifica entre las principales afectaciones el miedo que los paraliza, les impide continuar estudiando, salir a la calle, y les produce problemas para conciliar el sueño, entre otras secuelas”, apuntó.

También los expertos han constado “un gran número de casos en los que el Estado no cumplió con sus deber de realizar autopsias, medida que resulta fundamental para esclarecer los hechos” y que “muchas familias fueron obligadas a firmar actas renunciando a la investigación como condición para entregarles los restos de sus seres queridos”.

El GIEI se estableció en Nicaragua el 2 de julio, tras un acuerdo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Managua, para investigar las muertes en las protestas que comenzaron en abril pasado y que han dejado entre 325 y 528 muertos, según organizaciones humanitarias, mientras que el Ejecutivo reconoce 199.

El trabajo del GIEI pretende abarcar del 18 de abril al 30 de mayo, cuando organismos humanitarios calculaban que habían perdido la vida 300 personas, aunque ese Grupo sólo investiga a 127.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

El presidente Daniel Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado” en su contra.

Las manifestaciones contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder. EFE