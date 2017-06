Exponen ante empresa armadora de autos facilidades que ofrece Durango

Promueve Aispuro ventajas competitivas de la entidad

Embajador de México en China ofrece ser puente entre gobierno estatal, empresarios y capitalistas chinos.

Aconsejan a Durango fortalecer producción de carne para exportar a China.

Reconocen representantes de ensambladora seriedad del actual gobierno estatal.

Beijing, República Popular China.- Durante el cuarto día, de la intensa gira por este país asiático, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, visitó una importante empresa armadora de autos en Beijing y se reunió con el embajador de México en China.

El Gobernador mostró a los representantes de la empresa las oportunidades que representa invertir en Durango, y ellos reconocieron las ventajas que tiene Durango y la seriedad de su gobierno para generar posibles proyectos en la entidad.

Cabe destacar que esta compañía china está dentro de las 5 empresas fabricantes de vehículos ligeros más grande e importante del país asiático, por lo cual pidió discreción en el manejo de su identidad.

Aispuro Torres señaló que en Durango se cuenta con todo lo necesario para recibir a grandes empresas y el sector automotriz es uno de los que se busca impulsar en la entidad, además que la mano de obra calificada, así como la gran cantidad de jóvenes que pueden egresar de instituciones educativas afines a sus necesidades, son parte de las fortalezas que otros estados no pueden ofrecer.

En otra parte de su intensa agenda, el Mandatario Estatal y la comitiva de empresarios duranguenses que lo acompañan, sostuvieron un encuentro con el embajador de México en China, José Luis Bernal Rodríguez, quien se ofreció a ser puente entre el gobierno estatal, empresarios e inversionistas chinos.

Destacó que a través de la embajada se dará seguimiento a la visita, y puso a la orden los diferentes canales de comunicación que están abriendo, ya que –remarcó- “Vemos como en este ascenso de China, México juega un papel importante en la parte económica, se ha visto que China es para México el segundo socio más importante”.

Como nicho de oportunidad en Durango, aconsejó fortalecer la producción de carne que tiene gran demanda en los países asiáticos; sugirió reforzar el tema de la certificación de los rastros que hay en la entidad, el empaque del producto para que llegue con calidad a los consumidores, así como los procesos de logística y transporte, aprovechando la conectividad que ahora tiene la entidad.

Posteriormente, se tuvo también un encuentro con varias empresas, entre ellas: China LAC Industrial Cooperation Investment Fund del giro Fondos de inversión industrial y de infraestructura; China Energy Engineering Group Guangdong Power Engineering, dedicada a ingeniería y construcción de proyectos de energía; China Council for the Promotion of International Trade – CCPIT, organismo empresarial para la exportación e inversión; Neimenggu Xi Cheng Hao Group de Minería; Yingli Group, dedicado al giro de Energía Solar parques y manufactura de paneles.

Ahí se destacaron los temas agropecuarios, forestales, mineros y recientemente la generación de energía renovables. Los empresarios chinos señalaron su interés por explorar posibilidades en Durango, especialmente en el tema de generación de energía fotovoltaica.