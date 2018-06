Exponen candidatos propuestas en Foro Abierto Durango

Jaime Mijares Salum, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, manifestó que el Foro Abierto que se realizó por parte de empresarios fue para conocer las propuestas de los candidatos, un ejercicio dinámico y dónde se comprometieron a tomar en cuenta algunas iniciativas, sobre todo los aspirantes a diputados locales en caso de llegar al Congreso, solo PRI fue el partido que no participó.

Se pudo conocer un poco del perfil de los candidatos de cada partido, la forma de pensar y el contraste de propuestas. Algunas de las iniciativas que aceptaron y se comprometieron a llevar a cabo con su firma son la Ley de Víctimas de Accidente y la Ley Regulatoria 2×1.

Los empresarios estarán vigilantes de que se cumplan esos compromisos, pues como deber cívico se les debe exigir respetuosamente que lo hagan. El sector empresarial realizó preguntas en torno a la actividad económica, seguridad, impuestos, empleo, políticas públicas, transparencia e impunidad.

Mijares Salum manifestó que quienes no aceptaron la invitación fueron los candidatos del PRI, que de inicio habían confirmado pero decidieron no ir, argumentaron que no era el espacio donde querían participar, por lo que ya no serán invitados a otras actividades para platicar con los empresarios.

A quienes aceptaron la invitación reconoció que tienen la intención de representar a los ciudadanos y buscan ese acercamiento, pero a los demás puede que no les interesa aunque expresen que sí.

Por su parte el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Miguel Castro Mayagoitia, indicó que la idea era conocer a los candidatos en una dinámica distinta, para comparar en un espacio de respeto y se pueda nutrir el proceso electoral.

Dijo que puede generar mayor interés el que se realice el Foro en un espacio que no pertenece a ningún partido, y todos los foros son importantes. “Es necesario que se conozcan a todos los candidatos, ver todas las propuestas para que se tome la mejor decisión”.

El que haya sido un foro dinámico, diferente a lo que se ha presentado, señaló que fue un buen ejercicio, con candidatos de todas las edades, parte de lo que está generando el sistema político mexicano.

Francisco Rueda, presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), determinó que siempre se debe poner en tela de juicio a cualquier candidato y propuesta, si es que se quiere trascender en la democracia del país, pues no se puede avanzar si no se tiene una retroalimentación y hablar en temas de impuestos o empleo que pueden legislar.