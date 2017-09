Exposición “Encuentros en la Cueva” se inauguró dentro del FIR 2017

Con la presencia de Danielo Hernández Vela, Director del Festival Internacional Revueltas 2017 (FIR), se inauguró en el Museo de Culturas Populares la exposición “Taller de la Cueva”, producto del trabajo del maestro Manuel Valles Gómez con niños de la colonia Arturo Gómez y alrededores con el objetivo de acercarlos al arte y apartaros de cualquier adicción.

“El taller la cueva nace de la necesidad de dar alternativas a los niños en la colonia Arturo Gámíz, al hablar de las alternativas es hablar de que hay varios puntos de venta de droga, y es una lucha frontal contra toda esa situación, la lucha más que nada sería creando talleres de arte y cultura y plantearle al ICED que se le dé seguimiento a este taller, y no nada más a este taller, si no a las demás colonias. Son puntos muy vulnerables para los niños, pero al hacer estos talleres los niños se integran, la idea central es que a través del arte los niños tengan la idea de ver la vida y a la gente de otra manera, yo creo que con esta muestra quedaron marcados como algo inolvidable para ellos, y si algo no les agradaba del taller ya les gusta”, expresó el maestro Valles Gómez durante el evento.

Otra de las finalidades del taller es propiciar la lectura, las edades de los niños son de 8 a 13 años, el nombre de “La Cueva” porque el lugar de trabajo es una cochera adaptada para los niños, y ahora se ve reflejado su trabajo y creatividad en esta exposición con una 21 obras incluyendo esculturas y máscaras, esta exposición permanecerá una semana en el museo antes mencionado por lo que se invita a las personas amantes de este arte para que puedan admirarla y conocer la creatividad de los futuros artistas que ya son parte del Festival Internacional Revueltas 2017.