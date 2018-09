Exposición tiende lazos entre México y Los Ángeles a través del arte chicano

México, 21 sep (EFE).- Una exposición en Ciudad de México muestra los lazos existentes entre Los Ángeles (Estados Unidos) y el país latinoamericano a través de 70 piezas de arte chicano, informó hoy la Secretaría de Cultura.

“Se inaugura en el Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) la muestra ‘Construyendo puentes. Arte chicano/mexicano de Los Ángeles a la Ciudad de México’, una vista panorámica, global y asertiva de quienes que viven en la ciudad californiana, sobre su arraigo e identidad como mexicanos y americanos”, informó el ministerio en un boletín.

La muestra se conforma por cerca de 70 obras en distintos formatos y técnicas, realizadas por más 30 artistas angelinos de origen mexicano.

La exhibición -que cuenta con el apoyo de las secretarías de Cultura y de Relaciones Exteriores y la colaboración de AltaMed Health Services- da cuenta de la ideología de un mundo totalmente globalizado.

Así, la exhibición busca impulsar al arte chicano más allá de las fronteras políticas y económicas, y quitarse la connotación de arte popular que se le ha dado.

Dividida en los núcleos temáticos “Diamantes rebeldes del Sur”, “Imaginando paraísos”, “Extranjeros en su propia casa”, “Mapeo de identidad” y “Superando las separaciones en la dualidad cultural”, la muestra es producto de una exhaustiva investigación realizada durante 15 años.

En la exposición destacan obras como “El Arte Chicano (Color)” (1974), de Beto de la Rocha; “Judy Baca as La Pachuca” (1976), de Judy Baca and Donna Deitch; “Phyra, c.” (1980), de Patssi Valdez; “Carro con Corazón (Rojo)” (1987), de Frank Romero, y “Los Four 20th Anniversary Collective Mural” (1994), de Beto de la Rocha, entre otras. EFE