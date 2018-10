Expresidente dice Honduras necesita de un gran pacto para superar problemas

Tegucigalpa, 23 oct (EFE).- El expresidente de Honduras Carlos Flores (1998-2002) dijo hoy que su país necesita de un gran pacto nacional en el que se involucren todos los sectores para superar los problemas que le afectan.

El pacto sugerido por Flores es posible, pero para eso “hay que deponer intereses y plantear un gran diálogo en función de crear condiciones para el país”, enfatizó exmandatario al Canal 5 de Tegucigalpa.

El exgobernante recordó las iniciativas que impulsó en su mandato, luego de que su país fue demolido por el huracán Mitch, entre la última semana de octubre y la primera de noviembre de 1998, con un saldo de unos 6.000 muertos y pérdidas económicas que superaron los 4.000 millones de dólares.

Recalcó que “Honduras es de todos, es responsabilidad compartida, sus angustias, sus dolores los sufrimos todos y sus heridas debemos sentirlas todos y las esperanzas y alegrías debemos compartirlas y celebrarlas todos. Esos son los valores que se han trastocado”, recalcó.

Flores abogó por desterrar “conductas nocivas” que en su opinión pueden llevar a los hondureños a no tener patria.

Sobre el paso devastador del Mitch, recordó que los visitantes que vinieron al país dijeron que “fue una tragedia de proporciones bíblicas”.

El Mitch, considerado como el más destructivo de los huracanes del siglo XX, dejó además en Honduras más de 12.000 heridos y 7.000 desaparecidos.

El fenómeno no solamente causó daños en una ciudad o una zona, sino que “se paseó por todo el país, no hubo punto o rincón que no tocase el huracán”, dijo el expresidente, quien cuando el Mitch se movía por el Caribe pensó que los daños serían más en el norte del país.

“Quedamos como si tratase de un rompecabezas, diseminado en cientos de pedazos. Los damnificados sumaron 1,4 millones de personas, casi el 25 por ciento de la población”, señaló Flores.

Hacia mediados de noviembre de 1998, cuando el panorama de Honduras era desolador, de mucha muerte, destrucción y dolor, Flores dijo a la prensa que para su país el siglo XX había terminado ese año.

“El huracán Mitch le puso fin al siglo XX en lo que a Honduras concierne”, enfatizó entonces Flores en un mensaje en cadena nacional a todos los hondureños.

Agregó que la reconstrucción, ante el nuevo milenio que estaba por llegar, no tenía que ser “para rehacer lo que había, sino para construir cosas nuevas”.

Además de los miles de muertos y daños materiales y económicos, el Mitch dejó el territorio de Honduras más vulnerable a fenómenos naturales como tormentas tropicales, huracanes, terremotos y sequías. EFE