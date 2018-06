Expresidente Funes dice que Fiscalía salvadoreña carece pruebas en su contra

San Salvador, 8 jun (EFE).- El expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) aseguró hoy que la Fiscalía carece de pruebas en su contra para acusarlo de una millonaria malversación de fondos públicos que involucra a exfuncionarios y familias del exmandatario, exiliado en Nicaragua desde septiembre de 2016.



A través de sus redes sociales, Funes se pronunció sobre la investigación en su contra, la cual fue dada a conocer este viernes por el Ministerio Público, que emitió orden de captura contra el exmandatario, así como a 30 familiares y amigos.



El ex jefe de Estado publicó que “llama la atención que la Fiscalía solo ha hecho incriminaciones sin presentar una tan sola prueba en mi contra; hablan de testaferros pero no demuestran que efectivamente lo son. No tienen registro de nada”.



Además, Funes explicó que escuchó que la Fiscalía dice que realizó 365 viajes de placer con su familia, lo cual “significa que en 5 años de la Presidencia viajé en promedio cada 5 días, entonces no goberné ni estuve en el país, porque cada 5 días tenía que estar fuera”.



El expresidente, quien llegó al poder en 2009 bajo la bandera del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), catalogó la investigación de la Fiscalía de “ridícula”.



Este viernes, el Ministerio Público salvadoreño ordenó la captura de Funes y 30 allegados, entre ellos su actual pareja, Ada Michelle Guzmán, dos hijos del exmandatario, su expareja Regina Cañas y demás familiares, así como exfucionarios de su gobierno. EFE