Expresidente mexicano Salinas destaca beneficios del TLCAN para EEUU

México, 4 ene (EFE).- El expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) afirmó que el presidente estadounidense George H. W. Bush le pidió incluir el petróleo en las conversaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a lo que él se negó, y que Estados Unidos ha recibido grandes beneficios del acuerdo.

En una entrevista con la televisión TV Azteca con motivo del anuncio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que en los primeros 200 días de su gobierno renegociará o cancelará el TLCAN, Salinas reveló el contenido de algunas de las conversaciones que en su momento tuvo con Bush.

Refirió que durante las negociaciones para el tratado comercial tuvo una reunión con el entonces mandatario estadounidense (1989-1993) en Monterrey, capital del estado mexicano de Nuevo León.

“Allí el presidente Bush me pidió que el petróleo formara parte de la negociación del TLC. Yo le dije que la decisión mexicana, desde el principio de la negociación, es que no modificaríamos la Constitución para acomodarla al tratado, sino que el resultado del tratado tendría que adecuarse a la Constitución”, expuso.

Asimismo, el expresidente recordó la oposición que tuvo el convenio, que entró en vigor en 1994, desde el lado estadounidense.

“Muchos sindicatos en Estados Unidos se manifestaron en contra, en su momento, de esta negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y aducían que los empleos se iban a venir a México, y los iban a perder ellos, porque en México había salarios más bajos, no se respetaban las leyes laborales y no había defensa sindical de los trabajadores. Las tres cosas no ocurrieron”, expuso.

En cuanto al anuncio de Trump sobre la renegociación del acuerdo, expuso que “habrá que ser muy pedagógicos en esta negociación para explicarle a la contraparte que el TLC no es solo una cuestión comercial sino un nuevo tipo de relación entre México y Estados Unidos, que los beneficios que recibimos están interrelacionados con los que ellos también reciben”.

“Así como México pudo crear tres millones de empleos adicionales vinculados al comercio exterior gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también los Estados Unidos han logrado generar más se siete millones de empleos adicionales y que hoy están vinculados a lo que ellos llaman el NAFTA (siglas en inglés del TLCAN)”, argumentó.

Solo en California hay alrededor de 750.000 empleos vinculados al TLCAN, en Texas más de medio millón y en Florida casi 300.000, destacó. EFE