Expresidente salvadoreño Funes “supone” que es acusado por delitos corrupción

San Salvador, 7 jun (EFE).- El expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) dijo hoy, en declaraciones a una cadena televisiva, que “supone” que es acusado por la Fiscalía por delitos de corrupción tras la emisión de ordenes de captura contra varios de sus allegados, aunque asegura no saber si realmente lo está o no.

“Yo no sé si estoy acusado o no, supongo que sí porque era el jefe de Gobierno” y “hasta ahora no sé si se me está incriminando algún delito”, sostuvo Funes en una entrevista telefónica con la cadena Megavisión.

Funes, asilado en Nicaragua desde 2016, señaló que es una “arbitrariedad” de la Fiscalía ordenara la detención de 28 personas, entre las que se encuentran exfuncionarios, “sin que la ciudadanía sepa las razones”, sino que se les incrimina en “términos genéricos que estarían vinculados a actos de corrupción”.

Apuntó que el Gobierno de Estados Unidos está involucrado en estas acciones y que supuestos funcionarios de su Embajada pidieron al empresario de seguridad y exfuncionario Miguel Menéndez testificar contra él bajo criterio de oportunidad.

Funes, quien llegó al poder en 2009 bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), apuntó que en una reunión en la embajada del país norteamericano Menéndez fue amenazado con “acabar con sus empresas”, sino se declaraba como testaferro de dinero o propiedades suyas.

“Eso se llama interferencia en asuntos internos de un país soberano y la Justicia tiene que ser soberana”, subrayó el ex jefe de Estado, quien manifestó que no puede someterse a un proceso judicial en el que la Fiscalía “está respondiendo a intereses de la embajada de EE.UU.”.

La Fiscalía informó este miércoles de que ha ejecutado “una serie de acciones” relacionadas con los actos de corrupción cometidos durante el Gobierno de Mauricio Funes, que pueden implicar a allegados del exmandatario.

El ente fiscal salió así al paso de diversas publicaciones en medios locales, donde se afirma que fueron detenidas 6 personas, entre ellas el empresario Menéndez y familiares de la actual pareja de Funes, Ada Michelle Guzmán, quien se encuentra asilada en Nicaragua desde el 1 de septiembre de 2016 con el expresidente e hijos.

La institución, que no confirmó ni desmintió las detenciones, se limitó a explicar, mediante un comunicado, que “tras una minuciosa investigación” por parte de las Unidades Especializadas de Delitos Financieros y Corrupción, giró “varias órdenes de captura contra personas que estarían relacionadas con estos actos ilícitos”.

El ex jefe de Estado es investigado penalmente en El Salvador por enriquecimiento ilícito y “posible” lavado de dinero durante su gestión, proceso ordenado por el Supremo en febrero de 2016.

El Ministerio Público también ha solicitado información a Brasil para indagar la supuesta financiación de la campaña del expresidente por la constructora Odebrecht, dijo el pasado 7 de febrero el fiscal general salvadoreño, Douglas Meléndez. EFE