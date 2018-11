Expulsa UJED a dos agresores de joven

Queda pendiente sanción a presidente de la FEUD, Favián Arrieta

Por: Denice Ramírez

La Junta Directiva de la Universidad Juárez del Estado de Durango determinó la expulsión definitiva de Fausto García Arrieta y Daniel Armas, en base a los hechos que se presentaron en días pasados donde se agredió al joven Brian Parra. En cuanto a la sanción del presidente de la FEUD, Favián Arrieta, queda pendiente mientras se determina su responsabilidad en el incidente, precisó el encargado del despacho de Rectoría, Édgar Alan Arroyo Cisneros.

Explicó que la Junta Directiva está representada por académicos, estudiantes y directivos, es el segundo órgano de Gobierno más importante de la UJED, que en este caso determinó la expulsión de los 2 alumnos que se vieron involucrados directamente en los hechos. Se tomaron en cuenta las evidencias gráficas contundentes que circulan en redes sociales.

En caso de que la autoridad determine la participación de otros alumnos, dijo que se tomarán las medidas ejemplares correspondientes. Al menos en el caso del presidente de la Federación estudiantil señaló que no se ha tenido comunicación con él en estos días y reconoce que está señalado en los expedientes.

Dijo que hasta que no sean corroborados los indicios de su participación en el hecho, no se va a establecer la sanción, aclarando que es un tema abierto y en cuanto se le vincule responsabilidad habrá respuesta de la Junta de Honor y Justicia de la UJED.

Por su parte el presidente de la Facultad de Medicina y Nutrición (Famen) David Ozuna, señaló que se hace un llamado a la comunidad universitaria y sociedad en general, pues quieren hacer una presión social para que se haga justicia al joven y los responsables paguen, ya que afirma Favián Arrieta es claramente responsable y es algo que no se quiere aceptar en la Universidad.

Aseguró que el presidente de la FEUD es el autor intelectual de la agresión y que se tiene la evidencia necesaria para demostrarlo, incluyendo el testimonio del agredido. Informó que la secretaria general de la FEUD también es testigo de que el propio Favián se adjudicó el hecho.

FISCALÍA TRABAJA EN EL CASO

La fiscal general Ruth Medina informó que con los elementos que se obtuvieron, el tiempo y las diligencias, se integró una carpeta de investigación y se solicitó al juez la imputación por 2 delitos: la privación de la libertad y las agresiones.

Expresó que han sido cuidadosos con los nombres de las personas, pero son 4 varones y se encuentran en identificación de otras 2 personas de las que solo se tenía información por apodo, fuera del tema estudiantil insistió que se trata de una persona víctima y agresores.

Puntualizó que no se puede prever un resultado que no se ha dado, pues han estado cercanos del caso, esperan que la familia tenga la confianza en las autoridades. Las personas implicadas van a ser citadas y en caso de no acudir se tendrán que girar las órdenes de aprehensión.