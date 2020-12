Expulsados; Club Acaxees está fuera de la Liga de Balompié Mexicano

El cuadro duranguense quedó inhabilitado para la campaña que se disputa en la actualidad

También están fuera equipos como el San José FC, Los Cabos y Club Veracruzano

Lo que se veía venir terminó siendo una realidad, el Club Acaxees de Durango está fuera de la presente campaña de la Liga de Balompié Mexicano, al igual que otros equipos como el San José, Los Cabos y el Club Veracruzano, así lo informó la liga mediante un comunicado a través de su portal oficial.

El comunicado afirma lo siguiente:

“Porque nuestra afición lo merece, agradecemos el esfuerzo a los equipos Acaxees de Durango, Club Veracruzano de Futbol, Los Cabos FC y San José, por el esfuerzo realizado de sus directivas por mantener su proyecto en la Liga.

Desafortunadamente el tiempo no ayuda y es mejor esperar a que estén en condiciones. El objetivo principal: dar continuidad a la competencia.

Los esperamos para la temporada 2021-2022, todos estaremos más fuertes, las puertas de la LBM están abiertas para ustedes”.

Esta medida obedece a que los equipos en mención no lograron ponerse al corriente con sus compromisos y a la liga no le quedó más remedio que prescindir de ellos, pues hace un par de semanas el Presidente de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano, Víctor Montiel, había señalado que aquellos clubes que no saldaran sus adeudos quedarían fuera y sobre aviso no hubo engaño.

Cabe señalar que la suspensión de estos equipos es únicamente para la temporada que está desarrollo, por lo que más adelante, si es que la Liga de Balompié sobrevive y los clubes también, podrían incorporarse y competir de nuevo.

Un equipo sin pies ni cabeza

La suspensión del Club Aacxees sin duda ha sido una noticia triste para el futbol duranguense, pues cuando comenzó a gestarse este proyecto bajo la dirección de Martín Alonso Rocha, se perfilaba como una alternativa para que el talento duranguense brillara y fuera catapultado a otras instancias. Incluso se comunicó que se tendría un nuevo estadio con una calidad digna de los mejores de México.

Sin embargo, los malos manejos de los directivos, sumado a las difíciles circunstancias que atraviesa el mundo con la epidemia del Covid-19, impidieron que esto fuera una realidad, pues hasta el momento el club no cuenta con una infraestructura propia ni para entrenar ni para jugar, además ni siquiera tuvo la oportunidad de generar afición, por lo que es un proyecto que sigue en pañales y realmente no ha sumado ningún valor.

En la presente campaña de la Liga de Balompié Mexicano, el Club Acaxees perdió los 4 encuentros que disputó, 3 de ellos en condición de visitante y en donde los jugadores y cuerpo técnico tuvieron que enfrentar serias carencias, como el hecho de viajar a la sede del juego apenas unas horas antes del silbatazo inicial, esto se debe a que la directiva no tenía con que pagar los gastos de hospedaje.

Jugadores, las víctimas de este desalmado proyecto

La verdad es de admirar la disposición que mostraron los jugadores, pues a pesar de que la directiva no hizo su labor para que el proyecto caminara, ellos no dejaron de dar su máximo esfuerzo.

Uno de los jugadores que expresó su inconformidad es el mediocampista Alan Martínez, quien expresó lo siguiente:

“Buenas tardes amigos, solo para reafirmar por la situación por la que estamos pasando muchas personas compañeros y amigos del equipo Acaxees de Durango, pues así de fácil decimos adiós, en lo personal me quedo con un muy mal sabor de boca porque esto que nos hicieron no es justo y mucho menos para la gran afición de nuestro estado y mucho menos para nuestras familias que siempre estuvieron al pie del cañón.

La verdad es una lástima y solo queda agradecer a todas las personas que siempre estuvieron conmigo apoyándome incondicionalmente a pesar del mal manejo de este proyecto, mil gracias la verdad muchas gracias me siento con una deuda infinita pero a pesar de todo mi esfuerzo, trabajo y más que nada sacrificio no poder seguir en adelante esto yo siempre quise darles una gran satisfacción al nivel futbolístico que se sintieran orgullosos pero pues no fue así, una disculpa.

Muchas gracias por todo y pues como futbolista, persona y amigo que soy de todos ustedes no queda más que dar las gracias y una disculpa a todos, mil gracias amigos y doy gracias por haber conocido más personas que tienen el mismo amor al deporte más lindo del mundo, lástima que no reciproco solo fuimos un negocio para un grupo de personas que solo buscaron un beneficio propio, nunca pensaron en nosotros, en nuestras familias y más que nada en Durango, gracias por todo amigos nos vemos pronto”.

