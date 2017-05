Expulsan a medios estadounidenses de un acto de la familia Kushner en China

Pekín, 7 may (EFE).- Periodistas de los diarios estadounidenses The New York Times y The Washington Post fueron expulsados de un acto de promoción de inversiones de la familia Kushner en Pekín, que se había anunciado como público, según denunciaron a través de Twitter.

Varios corresponsales de estos periódicos de referencia acudieron al evento de promoción celebrado el sábado, en el que participó la hermana de Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de EEUU, Donald Trump, y fueron echados por los organizadores, quienes además les impidieron hablar con los inversores presentes.

“Reps (representantes) de RP (relaciones públicas) nos echaron del evento de Kushner con inversores en Pekín, diciendo: “No queremos montar una escena””, afirmó hoy en Twitter Javier C. Hernández, del periódico The New York Times en China.

Según publican ambos medios, en el acto participó la hermana del asesor del presidente, Nicole Kushner Meyer, quien animó a un centenar de chinos a invertir en un proyecto inmobiliario en Nueva Jersey -presentado bajo el nombre de “Kushner 1”-, remarcando los vínculos de su familia.

El plan había sido anunciado como la oferta más reciente de la “famosa familia” Kushner y la hermana de Jared destacó que “significa mucho para mí y para mi familia al completo”, en su intento por atraer 150 millones de dólares en financiación.

Además, mencionó el rol de su hermano como consejero delegado de la Kushner Companies y remarcó que había abandonado su puesto en la firma para ayudar en la Administración Trump, recoge The New York Times.

Durante varias horas, los representantes de los negocios de la familia Kushner animaron a invertir cientos de miles de dólares en el complejo de Nueva Jersey y conseguir así la visa “EB-5”, que permite obtener la residencia en EEUU a cambio del desembolso de al menos 500.000 dólares en un nuevo negocio que genere un mínimo de diez empleos.

El programa EB-5, que ha recibido críticas en el Congreso estadounidense, es muy popular entre las grandes fortunas chinas, que lo denominan la “visa de oro”, no obstante, algunos lo utilizan para mover su dinero de forma ilegal, por lo que el programa se ha topado con el descontento del Gobierno chino, apunta The Washington Post.

El evento vuelve a generar dudas sobre los conflictos de interés del yerno del presidente, en un momento en el que se ha convertido en un pilar fundamental del Gabinete Trump en política exterior, pues el presidente le ha pedido que trabaje en numerosos asuntos, entre ellos, el acercamiento a China.

En marzo, la familia Kushner tuvo que cancelar las conversaciones que mantenían con el conglomerado chino Anbang para renovar una de sus propiedades en la Quinta Avenida de Nueva York, después de que el plan despertara críticas en el Congreso.

Preguntada por el posible conflicto de interés de su hermano, Nicole Kushner Meyer declinó responder al The New York Times en Pekín. Uno de sus acompañantes zanjaba así el asunto: “¡Por favor, déjennos en paz!”. EFE