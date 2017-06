Exsacerdote acusa formalmente al arzobispo de México de encubrir pederastas

México, 2 jun (EFE).- El exsacerdote Alberto Athié presentó hoy una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) contra el arzobispo primado de México, cardenal Norberto Rivera, por el presunto encubrimiento de casos de curas pederastas.

En declaraciones a periodistas frente a la sede de la PGR en Ciudad de México, Athié señaló que Rivera reconoció públicamente en diciembre pasado “que había atendido quince casos de sacerdotes que habían cometido actos de pederastia”, pero notificó de ello al Vaticano en vez de a las autoridades mexicanas.

Con ello, añadió, el cardenal faltó a su deber “como ciudadano mexicano” de alertar a las autoridades competentes de que “se estaban dañando niños y niñas en esta Arquidiócesis”.

De acuerdo con la denuncia presentada por Athié y otras cuatro personas, el 19 de diciembre de 2016 Rivera declaró públicamente: “Yo no he protegido a ningún pederasta; de hecho aquí en la Arquidiócesis al menos quince sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros”.

“Aquí tenemos que hacer la investigación, (que) se manda a la (Congregación de) la Doctrina de la Fe, en Roma, y el Santo Padre es quien ha tomado las decisiones en estos casos tan dolorosos, porque sí han sucedido aquí en México”, añadió el cardenal, citado en la denuncia.

El documento señala que de su declaración se infiere que Rivera tuvo conocimiento “pleno, íntegro e indubitable” de “abominables actos pederastas” cometidos por sacerdotes adscritos a la Arquidiócesis a su cargo.

Añade que el líder de la Iglesia Católica en México debió proceder conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas, que establece que los ministros o representantes de organizaciones religiosas “deberán informar de forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones”.

Cuando el delito se cometa en contra de niñas, niños o adolescentes, dicha ley estipula además que quienes tengan conocimiento de ello “deberán informar esos hechos de forma inmediata a los tutores a quienes ejerzan la patria potestad” de los menores.

La denuncia añade que Rivera “incurrió en una injustificada omisión jurídica de la cual incontrovertiblemente le resulta una presunta responsabilidad penal por encubrimiento de hechos reconocidos por él mismo como constitutivos de ilícitos”.

Dicha responsabilidad, señalan los denunciantes, se ve agravada por el hecho de que los actos de pederastia “fueron cometidos en el contexto de una estructura organizada sujeta a su dominio, control y vigilancia efectiva”.

Asimismo, argumentan que la falta de notificación a las autoridades mexicanas no se justifica argumentando que se efectuaron procedimientos propios del derecho canónico, “pues se trata de actuaciones encuadradas en un derecho extranjero que no tiene validez jurídica alguna” en México.

Alberto Athié dejó el sacerdocio en 2003, frustrado por lo que consideró protección del cardenal Rivera a Marcial Maciel (1920-2008), fundador de los Legionarios de Cristo y acusado de abusar sexualmente de miembros de la congregación y discípulos.EFE