Exsecretario de Correa pide asilo a gobierno extranjero

Quito, 23 oct (EFE).- El exsecretario de Comunicación de Ecuador Fernando Alvarado, fugado de la justicia tras quitarse un grillete electrónico, reconoció hoy que pidió asilo a un gobierno extranjero que “entiende que no hay una administración decente de justicia” en su país.

“Estoy asilado en un país que ha entendido que hay un persecución política en Ecuador y que no hay una administración de justicia decente”, dice el también ex ministro de Turismo en el gobierno del anterior presidente, Rafael Correa, en un video que ha colgó en You Tube.

De unos 23 minutos de duración, y en el que no revela su ubicación, el video lo subió hoy con el objetivo de “explicar su situación” a los ecuatorianos, dijo a Efe Alvarado en una breve conversación desde su lugar de asilo.

En el video explica que lo que le hace tomar la decisión de pedir asilo, es la creencia de que no tendrá un proceso justo.

“¿Qué posibilidades puedo tener yo, un ciudadano ya común y corriente, cuando el que nombra al fiscal encargado, nombra al contralor encargado, nombra al Consejo de la Judicatura encargado… me dice ladrón en público?”, se pregunta en aparente alusión al actual presidente Lenín Moreno.

“¿Cuales son mis posibilidades?”, se vuelve a preguntar antes de criticar al actual gobierno: “¡Están absolutos quebrados, indignados, mintiéndole al pueblo, tomando la justicia por su propias manos!”.

Hombre fuerte del anterior régimen, Alvarado es sospechoso en once casos de corrupción y el grillete se le colocó en agosto como medida cautelar en relación a unas contrataciones relacionadas con su cargo de secretario de Comunicación, desde el que pidió consultoría para los habituales “enlaces ciudadanos” del presidente Correa los sábados.

“No han podido encontrar un solo centavo que yo haya malversado (..) Salí de allí (fiscalía) aquel día con un grillete electrónico, con un disparate mediático que habla de millones de dólares, cuando se trata de 6.000 en un caso y 12.000 en el otro”, explica el ahora prófugo de la justicia ecuatoriana.

“¿Creen que tenía alguna posibilidad de defenderme en libertad? No tenía ninguna, no tenía ninguna, no tenía opción”, explica tratando de justificar su huida, de la que el Gobierno informó el pasado sábado.

A raíz de su huida, el presidente Moreno ordenó la destitución e investigación de decenas de funcionarios del sistema penitenciario y jurisdiccional.

Hoy, también el secretario de Gestión Política y titular encargado de Justicia, Paúl Granda, ha presentado su renuncia a raíz de la fuga.

Ecuador no sabe dónde se encuentra Alvarado pero analiza un rumor, no confirmado hasta ahora, de que pudo haber huido a Venezuela, país con el que ha tensado sus relaciones desde la semana pasada por unas declaraciones de su ministro de Comunicación que llamaba “mentiroso” a Moreno.

El actual secretario nacional de Comunicación de Ecuador, Andrés Michelena, advirtió hoy en una entrevista con Efe de que sería “catastrófico” para las relaciones con Venezuela el que su predecesor hubiera encontrado refugio en ese país.

En cualquier caso, Alvarado se declara en el vídeo que no es “prófugo de la justicia”.

“Simplemente -y no soy abogado ni experto- me prohibieron salir del país. He roto esa medida cautelar”, afirma y agrega sobre los hechos en cuestión de los que es sospechoso que “nunca tuvo nada que ver en el proceso” de contratación de la empresa que hizo los enlaces: “Solamente pedí que se contrate a una consultaría”. EFE