Extranjeros incendian redes sociales chinas por comer en el metro de Shanghái

La policía del Metro de la ciudad distribuyó hoy una fotografía en la que aparecen los extranjeros asistiendo a una “reunión de educación” con las autoridades y los operadores del metro, a quienes les entregaron una carta de disculpas.

El incidente se produjo el pasado viernes cuando los extranjeros pusieron una mesa y cenaron en un vagón del tren (hasta se veía claramente una barra de pan), una actitud que no agradó al resto de pasajeros y que “provocó un alboroto” porque los extranjeros estaban mostrando “malos modales”, informó hoy el diario local Shanghái Daily.

Alguien tomó una fotografía que pronto se hizo viral en las redes sociales chinas y que desató la polémica de los usuarios con mensajes como “¡Ojalá investiguen esto rápidamente e impongan una sanción adecuada!”

En el incidente, que ha ocupado estos días las portadas de los diarios locales, estuvieron implicadas seis personas, todos ellos trabajadores de la misma compañía cuyas nacionalidades y nombres no trascendieron.

Comer y beber en el Metro de Shanghái no es ilegal. Sin embargo, el haber puesto una mesa en medio de un vagón de tren podría ser peligroso, ya que podría bloquear el movimiento de los viajeros o lesionar a otros, lo que podría significar una multa de 50 yuanes (unos 7,25 dólares, 6,75 euros), según apunta el operador del Metro.

La policía dijo que no castigaron a los extranjeros porque después de revisar las imágenes de vigilancia, “la mesa era pequeña, no tan grande como se veía en la foto y no había mucha gente en el vagón”. EFE