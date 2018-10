Facebook elimina 82 páginas y cuentas iraníes que buscaban influir en EE.UU.

San Francisco (EE.UU.), 26 oct (EFE).- La red social Facebook anunció hoy que ha retirado 82 páginas, grupos y cuentas con origen en Irán que se hacían pasar por estadounidenses o británicas para fomentar cuestiones polémicas e influir así en la política y el debate social en estos países.

En una entrada en el blog de la compañía, su jefe de Ciberseguridad, Nathaniel Gleicher, explicó que la mayoría de cuentas y páginas eliminadas, algunas de ellas en Instagram, fingían estar operadas por ciudadanos de EE.UU., y en algunos pocos casos del Reino Unido.

Estos usuarios colgaban desde Irán mensajes con mucha carga ideológica o partidista sobre cuestiones como las relaciones raciales, la inmigración o la oposición al presidente de EE.UU., Donald Trump.

En los ejemplos que Facebook colgó en su blog, había mensajes críticos e informaciones falsas sobre Trump; burlas al juez del Tribunal Supremo Brett Kavanaugh, y acusaciones de corrupción en el sistema político estadounidense y de racismo en la sociedad.

Sin embargo, Facebook no retiró las cuentas por el contenido de sus mensajes, sino por el hecho de que no eran transparentes respecto a su procedencia, ya que aparentaban ser algo que no eran y pretendían, de forma “coordinada”, influir en sociedades distintas a las de su país de origen.

Las 30 páginas retiradas tenían en su conjunto algo más de un millón de seguidores; los 3 grupos, 25.000 miembros; y las 16 cuentas de Instagram (propiedad de Facebook), 28.000 seguidores.

Además, 33 cuentas de Facebook fueron también retiradas.

El Gobierno estadounidense y las principales compañías de internet como Google, Facebook y Twitter se han conjurado para evitar que agentes extranjeros influyan en las elecciones legislativas de noviembre y no se repita así lo ocurrido en los comicios presidenciales de 2016.

Según los servicios de inteligencia estadounidenses, en esa ocasión piratas electrónicos rusos lanzaron una operación coordinada en internet para influir en los resultados a favor del entonces candidato y actual presidente Donald Trump, algo que se está tratando de prevenir en la presente campaña.

Para ello, Facebook ha creado una “war room” o “cuarto de guerra”, como ha sido bautizado por la propia compañía, consistente en una pequeña habitación en su sede de Menlo Park (California, EE.UU.), donde trabajan a diario entre 20 y 30 personas responsables de coordinar a miles de empleados en todo el mundo. EFE