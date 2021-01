Facultad de Trabajo Social de la UJED se prepara para su tercera reacreditación

“Esto nos enorgullece mucho y marcará un buen inicio en enero de 2021”: Soto Alanís.

El director de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez, Luis Enrique Soto Alanís, afirmó que “… con todo y que este año fue muy diferente, llegamos a diciembre de 2020, con todos sus altibajos; en cuanto a lo académico, cada vez los académicos y los estudiantes están más acostumbrados a las plataformas digitales, yo creo que hablar de esto en el mes de marzo sí fue muy contundente, pero ahora hay más familiaridad y se fueron subsanando los problemas”.

Explicó que este proceso de adaptación a causa de la pandemia no generó bajas en la población estudiantil, “… cerramos con buenas cuentas, afortunadamente no tuve bajas, o fueron mínimas, entonces la matrícula de estudiantes se mantuvo, a pesar de que algunos tuvieron que trabajar debido a las situaciones adversas en la economía, pero bien, la población estudiantil no disminuyó”.

Mencionó que para 2021 se tiene en puerta el proceso de reacreditación, para el cual un equipo de la Facultad ha estado recopilando lo necesario para conseguir este objetivo. “Este año (2020) lo cerramos con mucha fuerza, y este impulso nos servirá para comenzar bien el 2021 y recibir esa reacreditación; nosotros entramos dentro del programa de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales A.C. (ACCECISO), entonces ellos serán los encargados de realizar las evaluaciones pertinentes”, dijo.

“Es un buen inicio para nosotros, es nuestra tercera reacreditación y esto nos enorgullece mucho, marcará un buen inicio de 2021, todavía estamos con trámites y algunas cosas pendientes, pero estamos seguros de que para enero ya tendremos en puerta este objetivo. Y bueno, con muchos proyectos nuevos, con esperanza y sobre todo con bienestar para toda la población estudiantil, afortunadamente ha estado muy bien la comunidad de Trabajo Social, no hemos tenido muchos contagiados y venturosamente ningún deceso, esto nos da fortaleza para seguir avanzando y cuidando nuestra salud”, concluyó.

