Facundo Colidio aprende de Icardi y Lautaro para crecer en el Inter

Roma, 20 nov (EFE).- El argentino Facundo Colidio, líder de los juveniles del Inter de Milán, expresó su satisfacción este martes por entrenarse con el primer equipo y definió una “suerte” poder aprender de sus compatriotas Mauro Icardi y Lautaro Martínez.

A sus 18 años, Colidio lleva ya tres goles en la Liga de Campeones juvenil, en la que también marcó en la visita al Barcelona, y está dando importantes pasos para hacerse un hueco en el equipo del técnico Luciano Spalletti.

“Estar con el primer equipo fue una experiencia muy linda, porque cada día de entrenamiento siempre hay algo nuevo para aprender y más con jugadores de tanta experiencia como los hay acá”, afirmó Colidio, exjugador del Boca Juniors, en una entrevista publicada por el Inter.

“Tengo la suerte de que estén Mauro Icardi y Lautaro Martínez, los dos me acompañaron muy bien, me fueron enseñando muchas cosas y estar al lado de ellos me sirvió mucho”, agregó el delantero de Rafaela.

En su primer año en Milán, el argentino desarrolló un fuerte vínculo de amistad con “Maurito” y Lautaro y explicó que pasan tiempo juntos también fuera del campo.

“Pasamos tiempo juntos, jugamos a un juego de mesa para tableta y tomamos mate”, dijo, preguntado sobre qué hacen en el centro deportivo del Inter en Appiano Gentile (Milán) durante el tiempo libre.

Colidio anotó todos los goles del Inter en la Liga de Campeones juvenil, aunque sus tres dianas no fueron suficientes para sacar al equipo milanés de la última plaza tras cuatro partidos en un grupo en el que están el Barcelona, el Tottenham y el PSV Eindhoven. EFE