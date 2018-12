“Fairytale of New York” de The Pogues, crea polémica por la palabra “maricón”

Javier Aja

Dublín, 19 dic (EFE).- Con la Navidad a la vuelta de la esquina, “Fairytale of New York” de The Pogues, suena en toda Irlanda, pero este año ha despertado la indignación de los defensores de lo políticamente correcto que quieren eliminar de su letra la palabra “faggot”, que en español podría traducirse como “maricón”.

El tema compuesto en 1987 por el líder de la formación de punk-folk más conocida del mundo, Shane MacGowan, ha sido criticado, entre otros, por la comunidad LGTBI y su queja ha sido amplificada desde las ondas por dos populares presentadores de programas musicales de la emisora de radio pública RTE.

Eoghan McDermott escribió en su cuenta de Twitter que “faggot” es un “insulto” que sirve para “manchar la reputación” y abogó por censurar ese adjetivo cada vez que “Fairytale of New York” suene en la radio.

Su colega Stephen Byrne también ha explicado cómo reaccionaba cada vez que la “pinchaba” en clubes cuando trabajaba de “dj”: “Estaba ahí de pie mientras 200 personas gritaban, con tal alegría y júbilo, una palabra que me había hecho sentir como un inadaptado”.

A pesar del apoyo que ha obtenido de algunos sectores la propuesta censora de los dos presentadores, la dirección de la RTE ha indicado que la canción podrá escucharse sin interrupciones, tal y como así ha sido durante los últimos 30 años.

El propio MacGowan, nacido en Londres de padres irlandeses y quien reside desde hace años en Dublín, ha tratado de evitar polémicas en los medios y, sobre todo, en las redes sociales, y ha declarado que no le importa si algunas radios o cadenas de televisión deciden eliminar la palabra “faggot”.

El legendario músico de The Pogues escribió “Fairytale of New York” para cantarla a dúo con la ya fallecida Kirsty MacColl, con quien mantiene una discusión de pareja, tras emborracharse y pasar por una comisaría de la Gran Manzana.

“Eres un vagabundo. Eres un punk”, le dice ella. “Tú eres una vieja puta enganchada al caballo, yaciendo ahí casi muerta con la jeringuilla en la cama”, le contesta él.

“Eres escoria, un gusano. Eres un maricón barato penoso. Feliz Navidad para tu culo. Rezo a Dios para que sea la última juntos”, prosigue MacColl,

Según explicó en un comunicado MacGowan, considerado unos de los mejores letristas y poetas irlandeses de las últimas décadas, usó la palabra “faggot” porque “encajaba con el personaje” de Kirsty, con la “manera en que ella hablaría”.

“Se supone que no es una buena persona o ni siquiera íntegra y sana. Es una mujer de su tiempo, de un cierto periodo de la historia y está sin suerte y desesperada”, explicó el artista.

El diálogo, señaló, trata de ser tan “realista como me fue posible”, aunque “no tiene intención alguna de ofender a nadie”.

“Quería que fuera un personaje auténtico y no todos los personajes en las canciones e historias son ángeles o ni siquiera decentes y respetables, a veces tienen que ser desagradables para poder contar la historia de manera eficaz”, arguyó MacGowan.

Como era de esperar, este asunto ha generado un avivado debate en los medios y redes sociales, enfrentando, en ocasiones, a los que defienden los intereses de grupos minoritarios y los que consideran que la corrección política ha ido demasiado lejos.

Algunos lingüistas han recordado que la palabra “faggot” tenía en este país, sobre todo en zonas como Dublín, un significado casi afectivo, pues venía a significar “travieso”o “pillo”, sin relación con el ámbito gay.

“Si la gente no entiende que lo que intenté fue retratar a un personaje de manera fiel, entonces me parece bien que eliminen la palabra cuando suene la canción. No quiero entrar en discusiones”, concluyó MacGowan. EFE