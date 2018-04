Falcón reta a Maduro a un debate público y le pide que no recule

Caracas, 9 abr (EFE).- El candidato opositor a las presidenciales de Venezuela Henri Falcón retó hoy nuevamente al jefe del Ejecutivo y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, a un debate publico y le pidió que no recule si acepta.

“Aquí no se trata de que digan quiero debatir y luego recular, no, eche pa’lante hermano (…) nosotros queremos debatir públicamente con Nicolás Maduro”, afirmó Falcón en un encuentro con los medios de comunicación en Caracas donde anticipó que los temas que trataría en el debate serán el hambre, la falta de medicamentos o la inseguridad.

“Estoy esperando el debate donde diga, cuando diga y el tiempo que quiera, porque además el país lo reclama”, añadió y pidió que se transmita en una cadena obligatoria de radio y televisión porque esta discusión política “es una deuda que está allí y lo lógico es que los candidatos puedan mostrar sus propuestas”.

Maduro lanzó a finales de febrero una propuesta de debate tanto a Falcón como a los otros tres aspirantes restantes, el pastor evangélico Javier Bertucci, el empresario Luis Alejandro Ratti y el ingeniero Reinaldo Quijada, una cita para la que nunca propuso una fecha y de la que se sabe muy poco al día de hoy.

El exgobernador del occidental estado Lara, que calificó hoy al actual Gobierno de “neodictatorial”, reiteró además que no va a retirar su candidatura para los comicios pautados para el 20 de mayo, y en los que también se elegirán los consejos legislativos municipales y estadales.

Aseguró que en los últimos días se reunió con varios embajadores de la Unión Europa así como con representantes de “otros gobiernos” que no especificó e “incluso” con delegados del Ejecutivo estadounidense.

Extendió su mano una vez más a la directiva de la principal coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para construir una “sola narrativa, una sola Unidad (…) verdadera” junto con una organización para que “de tal manera que no haya probabilidad (…) a que el gobierno pueda imponer su trampa”.

La MUD sacó de la alianza a Falcón tras no acatar la decisión de la organización de no participar en unas elecciones que consideran se han convocado con unas condiciones que no permiten que sean justas ni transparentes. EFE