Falla aplicación de segunda dosis anticovid: EVV

Los problemas que se presentaron al momento en que comenzó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna para prevenir la Covid 19 en la población mayor de 60 años de edad el pasado lunes fueron resultado de una muy mala logística que se aplicó en esta jornada, pues no es la primera vez que se realiza una jornada de inmunización, pero ahora se generaron muchas quejas, dijo el diputado Esteban Villegas Villarreal.

El legislador y coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado manifestó que los informes que se tienen con respecto a esa jornada de vacunación en particular, que generó muchas quejas, indican que se presentó una serie de factores que influyeron como logística que se aplicó en esta ocasión y que fue invertida, con respeto a la experiencia previa, pues la Secretaría de Salud tuvo que ayudar en el acomodo de los carros y la gente, mientras el personal de Bienestar se encargaba de aplicar las inmunizaciones.

“Entonces, como que está todo volteado, cuando debe ser al revés, no sé por qué se quieren apoderar de las vacunas, lo digo con todo respeto y se los he dicho, los de bienestar por supuesto o los hijos de la nación que las tengan, y si eso es parte también de la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo textualmente el legislador, quien manifestó que al parecer es personal que busca quedarse con las inmunizaciones y tener que aplicarlas ellos, cuando ya se vio que la logística está verdaderamente mal.

Aseveró que ya se pudo observar que la logística se encuentra verdaderamente mal, pues recordó que la situación registrada el lunes fue porque alguien olvidó poner las vacunas a descongelar e iniciaron este proceso a las 9:00, cuando existe todo un procedimiento con las horas que se requieren, que son de tres a tres y media para que se descongelen bien, a lo cual se sumó horas después el hecho de que no completaron de dosis.

Adicionalmente, el personal de salud tuvo que ayudar para acomodar los vehículos de las personas que acudieron a vacunarse, que no fueron maestros en esta ocasión, sino adultos mayores. De los cuales muchos son diabéticos, otros son hipertensos y se tienen que hidratar bien, pero como no fue posible, hubo mucha gente descompensada, que tenía vértigo, además de que pasaron a unos y a otros no, por lo cual consideró que es necesario que quienes estén involucrados en este proceso se vuelvan a sentar y definan la logística para que no vuelva a suceder lo mismo y menos con las personas de la tercera edad.