Fallece a los 84 años Harlan Ellison, famoso escritor de ciencia ficción

Los Ángeles (EE.UU.), 28 jun (EFE).- Harlan Ellison, famoso escritor estadounidense de ciencia ficción, falleció hoy en Los Ángeles a los 84 años.

La fotógrafa y abogada Christine Valada dijo en su cuenta de Twitter que Susan Ellison, esposa del escritor, le pidió que anunciara el fallecimiento de su marido, quien murió mientras dormía.

Además, Valada publicó un mensaje de despedida de Harlan Ellison: “Durante un breve tiempo estuve aquí y durante un breve tiempo importé”.

Ellison, nacido en Cleveland en 1934, fue un prolífico autor de ciencia ficción cuya extensa trayectoria incluye relatos cortos como “A Boy and His Dog”, que en 1975 sería adaptado al cine en una película protagonizada por Don Johnson.

“‘Repent, Harlequin!’ Said the Ticktockman” y “I Have No Mouth and I Must Scream” fueron otros de sus cuentos más populares.

El escritor también fue conocido por su labor como guionista de televisión especialmente por el episodio “The City on the Edge of Forever” de “Star Trek”, que se emitió en 1967 y que está considerado como una de las cimas creativas de esta saga.

Ellison dejó además su firma en otras series como “The Man from U.N.C.L.E.”, “The Starlost” o “The Twilight Zone”.

Numerosos fans y compañeros de profesión de Ellison mostraron en las redes sociales su tristeza por el fallecimiento del escritor.

“No hubo nadie como él en las letras estadounidenses y no lo habrá nunca. Enfadado, divertido, elocuente, inmensamente talentoso”, dijo en su cuenta de Twitter el escritor superventas Stephen King. EFE