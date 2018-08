Fallece Campeggi, el artista italiano que ilustró Hollywood, a los 95 años

Roma, 29 ago (EFE).- El pintor e ilustrador italiano Silvano Campeggi, autor de carteles cinematográficos de películas de Hollywood como “Casablanca”, “West Side Story” o “Breakfast at Tiffany’s”, falleció a los 95 años en Florencia.

“Nos ha dejado Nano (sobrenombre con el que era conocido) Campeggi. Un abrazo a la familia de toda la comunidad. Un gran artista, genial, sensible, que ha llevado el nombre de Florencia al mundo con sus carteles cinematográficos”, dijo hoy el alcalde de Florencia Dario Nardella, en las redes sociales.

Nacido en Florencia el 23 de enero de 1923, estaba considerado uno de los artistas gráficos más importantes de la historia de la gran pantalla estadounidense y es responsable de los carteles de cintas como “Singin’ in the Rain”, “An American in Paris”, “Cat on a Hot Tin Roof” o “Exodus”.

Se formó en el Instituto de Arte de Florencia con los pintores italianos Ottone Rosai y Ardengo Soffici, pero fue en Roma donde tuvo su primer contacto con el mundo del cine y a finales de los años treinta la casa Metro-Goldwyn-Mayer lo llamó para dibujar el cartel de “Gone with the Wind”.

A partir de entonces, dibujó para las principales productoras cinematográficas de Hollywood como Warner Bros, Paramount, Universal, Columbia Pictures, Rko o Twentieth Century Fox.

A finales de los años ochenta, decidió regresar a Florencia, su tierra natal, donde celebró los 95 años el pasado enero, en una ceremonia en el Palazzo Vecchio y durante la que recibió un lirio dorado en honor a su fructífera carrera profesional.

Además de sus carteles para el mundo del celuloide, Campeggi también fue admirado por sus ciclos pictóricos sobre Napoleón y la isla de Elba que expuso en numerosas ciudades como Roma, Florencia o Nueva York. EFE