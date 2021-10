Fallece Paddy Moloney, líder y fundador del grupo irlandés The Chieftains

Dublín, 12 oct (EFE).- El músico irlandés Paddy Moloney, líder y fundador del grupo de folk The Chieftains, ha fallecido en Dublín a los 83 años de edad, informó este martes su familia.

El legendario artista, ganador de seis premios Grammy con The Chieftains y gran maestro de los instrumentos de viento, como la gaita gaélica o la flauta irlandesa, estaba casado y tenía tres hijos.

También destacó con el acordeón y como percusionista con el “bodhrán”, así como compositor de temas de The Chieftains para las bandas sonoras de varias películas, entre otras “Braveheart”, “Gangs of New York” y “Barry Lyndon”.

Nacido en el norte de Dublín, en el seno de una familia de músicos, comenzó desde muy joven a formar diferentes grupos, con la intención de acometer una evolución del tradicional folk irlandés.

Dio con la nota definitiva en noviembre de 1962 al formar, en su propia casa, The Chieftains, originalmente con Seán Potts (flauta irlandesa), Michael Tubridy (flauta irlandesa) y Seán Keane (violín).

Después de varios cambios, la banda se consolidó en 1979 con Keane, Kevin Conneff (“bodhrán” -tambor irlandés- y voz) y Matt Molloy (flautas).

Junto con The Dubliners y The Pogues, The Chieftains es la banda de folk irlandés más conocida en el mundo, después de haber colaborado en decenas de discos con artistas como Mark Knopfler, Elvis Costello, Sting, Willie Nelson o Madonna.

Hasta los británicos The Rolling Stones se animaron a tocar un par de temas, “The Rocky Road to Dublin” y “Jumpin’ Jack Flash”, en el álbum de The Chieftains “Long Black Veil” (1995). EFE