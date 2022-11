Falso debate recursos destinados al INE: Diputado

Es un falso debate el costo que tiene la operatividad del Instituto Nacional Electoral pues los recursos ejercidos se han destinado a la organización y realización de las elecciones, como lo indican los resultados que se han tenido y que terminaron con los conflictos postelectorales que se presentaban en el país anteriormente, señaló el diputado Ricardo López Pescador.

El legislador y coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, puntualizó que la polémica en torno a los recursos que se destinan al Instituto constituye un falso debate que promueve el presidente de la República y Morena, al señalar que el tema no es la cantidad de recursos ejercidos, que se destinaron a realizar elecciones libres, transparentes.

Recordó que en el país se acabaron las imposiciones, pues “hoy la democracia ha permitido que se elija a los presidentes municipales, gobernadores y presidente de la República, de diferentes partidos políticos que son definidos por los ciudadanos, pero el INE es garante de estos procesos, organiza y convoca a los ciudadanos para realizar las elecciones”, recalcó el legislador local.

Agregó que “el dinero no es factor, se gasta más dinero en obras elefantiásicas que no sirven para nada, que no tienen viabilidad, no impulsan el desarrollo, ni generan beneficio para los mexicanos y el INE es un organismo autónomo que ha cumplido con su fin, pero quieren maniatarlo, tenerlo controlado y eso en México no puede ser”, insistió el diputado López Pescador.

De darse el cambio que se busca en el Instituto, podría llevar a que falte la democracia y de ser así, sería lamentable y entonces sí se pediría que se le den más recursos, pero que haya elecciones en las que se tenga un piso parejo, por eso planteó la necesidad de cuidar al INE, protegerlo, que no se toque, porque estorba a quienes no les gusta la democracia y quieren imponer su voluntad.

Consideró que en torno al Instituto el debate no es que sea caro o no, sino la importancia de la función que cumple actualmente en el país, pues realiza un trabajo que es sustancial para la democracia en México, finalizó el legislador.

