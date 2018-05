Falsos números de Coparmex en cuanto a delitos: DMSP

La Confederación Patronal Mexicana señaló que en Durango algunos delitos como robos y violencia intrafamiliar habían aumentado 8 por ciento, números y declaraciones que fueron desmentidas por el alcalde de la capital Alfredo Herrera, quien dijo no saber de dónde sacan estos números e ironizó diciendo “a lo mejor ellos saben más que la propia Seguridad Municipal”.

Por su parte al cuestionarle al titular de la DMSP, Óscar Galván Villarreal, dijo que es mentira que hayan aumentado 8 por ciento los robos y la violencia en el municipio, además que los números que dio a conocer Coparmex no son reales y desconoce de dónde sacaron dicha información, mencionó que hay muchos malentendidos y desinformación por parte de otras personas como los candidatos a senadores, “quieren hacer creer a la población que estamos en una ciudad muy insegura”.

También mencionó que hasta el momento no hay reportes de secuestro, que es una mentira que esto se esté dando en la ciudad, sino todo lo contrario, los índices de inseguridad dentro de las colonias han bajado hasta 50 por ciento que los de otros años.

Señaló que el programa de vigilancia de 24 horas diarias los 7 días de la semana ha rendido frutos y que se puede observar en estas colonias, que se han visto más tranquilas. Así mismo dijo que las llamadas de extorsión no han representado problemas.

Afirmó que se sigue trabajando para capturar a los responsables por los asaltos con violencia en los bancos y cajeros de la entidad, pues a pesar de que aún no hay capturas, asegura que pronto las tendrán.

Al cuestionarle sobre el último asalto que se efectuó en la ciudad, comentó que también ya hay rastros de esa posible captura y exhortó a los ciudadanos a participar con su protección, no acudiendo a deshoras al cajero, de igual manera no contar el dinero saliendo de los establecimientos, pues al no estar concentrados se les puede arrebatar el efectivo, por lo que hizo el llamado a que participen con su seguridad.