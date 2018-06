Falta más participación social contra violencia de género: IMM

La titular del Instituto de la Mujer Municipal Patricia Alanís Quiñones señalo que actualmente este problema de la violencia contra la mujer en todos los ámbitos sociales se ha incrementado, y que pese a los distintos programas que hay y que se implementan en diferentes instituciones que apoyan al desarrollo del género femenino parece no desaparecer, “se tiene demasiada información, se desarrollan muchas campañas por parte de diferentes instituciones, pero no parece que se avance mucho en el tema. La mujer hoy en día está dispuesta a hacer válidos todos sus derechos, pero es una lucha que solas no podemos hacer”, señaló.

Dijo que ha quedado claro que los esfuerzos del gobierno y de los estados por erradicar la violencia no han sido en vano, ni suficientes, pues es uno de los temas en los que se seguirá trabajando de manera continua, pero que las organizaciones y dependencias no pueden atacar de raíz el problema solas, ya que la complicidad de la sociedad y de distintos sectores que la componen son indispensables para que las estadísticas disminuyan de una vez por todas, “el gobierno ha hecho mucho por concientizar sobre la violencia de género, pero queda claro que no pueden solos, no podemos solo nosotros poner de nuestra parte, necesitamos que se una la sociedad y que entienda que la mujer es fundamental para el desarrollo de la vida, solo valorándola desde el hogar con la educación que se les dé a los hijos, se logrará avanzar”, comentó Alanís Quiñones.

Por otra parte, dice que las mujeres han tomado un rol importante en el tema del proceso electoral, ya que en estas elecciones han sido un mayor número de mujeres que participaron en campañas, así como el mayor número de mujeres jóvenes que estarán en sus primeras elecciones como votantes. De la misma manera señala que espera que las mujeres de todas las edades salgan a ejercer este derecho para que las estadísticas marquen una elección histórica en la participación femenina.

“Estamos contentas ya que se pueden dar cifras históricas de la participación de las mujeres en estas elecciones. Hay que recordar que muchas jovencitas van a participar por primera vez como votantes. Es en este tipo de eventos cuando se tiene que sentir que somos libres y que queremos ser parte de la democracia y el futuro del país. Espero que los que queden electos vean que la mujer tiene ganas y hambre de sobresalir”, finalizó.