Falta mayor información sobre vacuna: HRB

Por: Martha Medina

Falta sensibilidad a los gobiernos respecto a la situación en la que se encuentran los ciudadanos, así como también falta información sobre la aplicación de la vacuna para prevenir el Covid-19, señaló Hugo Rosales Badillo, integrante del Partido Redes Sociales Progresistas, quien manifestó que se requiere un trabajo más cercano de las instituciones con la población en general.

Puntualizó que en estos momentos realiza labor de gestoría para apoyar a la gente, pues enfrentan situaciones difíciles ya que no tienen empleo y les cortan el agua, se presionan hasta por el pago del impuesto predial pero no encuentran descuentos, situación que refleja insensibilidad por parte del Gobierno Municipal, a la cual hay que agregar una complicación mayor, “he encontrado un fenómeno brutal: mucha gente no se quiere vacunar”, dijo.

Puntualizó que es necesario que el gobierno vea, socialice y conduzca a la población hacia una confianza en el tema de la vacuna del Covid, pues consideró que ha estado ausente en este tema, para luego manifestar que en la red social hay mucha información y desinformación, lo cual genera el problema de rechazo a la vacuna, pues se convierte en una trampa de información para la gente.

Consideró que tiene que haber información oficial, pero lamentablemente la gente no cree en las instituciones, en el doctor Gatell, en lo que diga el gobierno, por lo cual se requieren ciudadanos que sensibilicen a todos sobre este tema, además de señalar que la gente cree mucho en quienes llevan las noticias a sus casas, como son los medios de comunicación, razón por la cual es necesario que trabajen unidos con el gobierno para sociabilizar lo que se tiene que hacer, como es aplicar la vacuna para prevenir el coronavirus.

Finalmente, dijo que esta desconfianza se ha incrementado debido a que se busca politizar el tema de la vacuna, pues aseveró que juegan con este tema, con tantas opiniones, que solamente han provocado temor en la población.

