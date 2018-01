Faltan mil 800 enfermeras en Durango 

De acuerdo a los índices nacionales del Sector Salud, el estado tiene una deficiencia de mil 800 espacios para enfermeras, así lo dio a conocer el secretario de Salud en Durango, César Humberto Franco Mariscal, quien puntualizó que es por falta de presupuesto que se presenta esta situación.

Mencionó que por la deficiencia en personal de enfermería se deben cambiar algunos códigos, por ejemplo de personal administrativo a enfermeras, porque se requieren, y es necesario que cada día se tengan más enfermeras y se mejoren los espacios.

“Yo siempre digo que el personal de enfermería es un personal importantísimo, por ejemplo, que realmente son los que están al lado del paciente, es el principal personaje en los servicios de salud, el que acompaña al paciente desde que nace, en las consultas externas, en las medidas de prevención y educación para la salud, hasta las enfermedades de alto impacto como pueden ser los infartos y cánceres”, expresó.

En cuanto a garantizar los espacios de las plazas y que las personas designada a sus espacios estén trabajando, el Secretario manifestó que todos están trabajando, aunque reconoció que “se tienen que apretar las tuercas en algunos casos”, pero destacó que son mayores los ejemplos de trabajo, heroísmo y gente comprometida, como el personal de enfermería.

En cuanto al personal con el que se está teniendo algo de problemática por no cumplir con sus funciones está el médico, administrativo, oncólogos, pero no señaló a nadie en particular pues aclaró que no es un problema serio, pero sí estará vigilante que los compromisos laborales se cumplan.

Detalló en general que en el caso de los salarios se sigue un tabulador que está normado a nivel federal, los sindicatos estatales 88 y 188, de la capital y Gómez Palacio, dependen del Comité Ejecutivo Nacional, que a su vez tiene relación con las autoridades laborales que fijan los tabuladores en los programas operativos anuales y se destina el recurso.

El funcionario señaló que lo más seguro en la Secretaría de Salud es el recurso para cubrir los salarios de los trabajadores y solventar las demandas que se requieren en todas las plazas de la dependencia.

Si el incremento se fija en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se presenta un ajuste salarial en todas las dependencias, lo que va acompañado de un incremento presupuestal, algo que depende de la Federación.