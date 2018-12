Familia de mujer de Florida que no regresó de Costa Rica teme un secuestro

Miami, 3 dic (EFE).- La familia de la estadounidense de origen venezolano Carla Stefaniak, de 36 años y residente en Hallandale Beach (Florida, EE.UU.), teme que haya sido secuestrada en Costa Rica, de donde no regresó después de pasar unos días de vacaciones.

Stefaniak viajó el 22 de noviembre con su cuñada April-Antonieta Burton y tenía planeado quedarse en el país centroamericano hasta el 28 de noviembre, un día más que su acompañante, según se señala en la web GoFundMe, donde la familia ha abierto una cuenta para recaudar fondos para su búsqueda con el titular “Secuestrada”.

El objetivo es 20.000 dólares y hasta se han conseguido 7.901 dólares, según GoFundMe.

Ante la falta de noticias de Stefaniak, su hermano Carlos Caicedo, esposo de Burton, viajó a Costa Rica para averiguar qué le ocurrió, según informaron medios locales.

Los familiares no saben nada de ella desde principios de la semana pasada, según dijo Burton en un programa matinal de televisión. No contesta los mensajes de texto y el teléfono celular no ha sido usado desde el martes pasado.

La última vez que se comunicó con su familia les dijo que había alquilado una habitación usando una plataforma digital y que se había ido la luz debido a una tormenta eléctrica.

“Quiero seguir siendo positiva pero no hay explicación” para este silencio, dijo Burton al programa “Good Morning America.”

Una amiga de Stefaniak, Laura Jamie, manifestó su extrañeza porque ella es muy apegada a las redes sociales y el teléfono.

La compañía AirBnB, a través de la cual alquiló la habitación en San José, indicó que colabora con la embajada de EE.UU. en Costa Rica y cuerpos policiales para dar con el paradero de Stefaniak, que viajó al país centroamericano para celebrar su cumpleaños.

El viernes pasado la vocera del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, Marisel Rodríguez, dijo que Stefaniak, a la que identificó como venezolana, y su cuñada llegaron a San José el 27 de noviembre después de pasar unos días en el norte del país.

“Su pariente se regresa a su lugar de origen, que es Florida, Estados Unidos, y ella (Stefaniak) se queda un día más. Aparentemente el vuelo salía el día 28 de noviembre a las 13.30 (hora local)”, afirmó en una conferencia de prensa.

La joven abandonó el lugar donde alquiló la habitación con todas sus pertenencias el día 28 a primeras horas, según Rodríguez, pero no se presentó en el aeropuerto para tomar su vuelo. EFE