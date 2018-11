Familia mapuche muerto en sur de Chile se querella por homicidio calificado

Santiago de Chile, 22 nov (EFE).- La familia del comunero mapuche Camilo Catrillanca, muerto en medio de un operativo policial en el sur de Chile, se querelló hoy contra quienes resulten responsables, por el delito de homicidio calificado y obstrucción a la investigación.

El padre del comunero, Marcelo Catrillanca, señaló a la prensa que reclaman “verdad y justicia” y que el Ejecutivo se haga cargo de la situación en la zona, situada unos 630 kilómetros al sur de Santiago.

En opinión de Catrillanca “en lugar de impulsar un verdadero Plan Araucanía, lo que (el Gobierno) hace es fomentar al llamado Comando Jungla, un piquete formado por unos 80 miembros de Carabineros, muchos de los cuales recibieron instrucción en Estados Unidos y Colombia”.

“Acá no hay desarrollo, y eso a nosotros nos afecta. El problema es que no quieren asumir el daño que se le ha hecho al pueblo mapuche, por eso también como familia no quisiéramos recibir al presidente (Sebastián Piñera)”, señaló en declaraciones al portal La Tercera.

“Yo le pediría al presidente que como padre de familia se ponga una mano en el corazón y entienda lo que significa perder un hijo”, enfatizó el padre de la víctima.

El presidente Piñera, viaja este viernes a la zona donde presentará a Jorge Atton, en nuevo Intendente (Gobernador) de la región de La Araucanía, oportunidad en la que también pensaba visitar a la familia de Catrillanca.

El comunero mapuche Camilo Catrillanca murió de un tiro por la espalda el pasado miércoles 14 de noviembre mientras conducía un tractor en la comunidad de Temucuicui, cuando la Policía se enfrentaba a tiros con unos ladrones de automóviles a los que perseguía.

Desde la muerte del comunero, los actos de violencia, tanto en la zona del suceso como en la capital y otras zonas de Chile, se han reproducido a diario, el último de ellos esta madrugada con la quema de dos maquinarias forestales y un contenedor en la sureña región chilena de Biobío.

En el sur de Chile se arrastra desde hace décadas un conflicto entre comunidades mapuches que reclaman la propiedad de tierras ancestrales y empresas agrícolas o forestales, que en los últimos años ha derivado en episodios de violencia en los que han muerto varios comuneros, policías y agricultores.

Al mismo tiempo, varias decenas de comuneros han sido procesados y condenados por diversos delitos, principalmente atentados incendiarios contra propiedades rurales bosques e iglesias. EFE