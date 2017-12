Familiares de submarinistas argentinos exigen que se trabaje para rescatarlos

Mar del Plata (Argentina), 1 dic (EFE).- Familias de los 44 tripulantes del desaparecido submarino argentino exigieron hoy al ministro de Defensa, Oscar Aguad, que se trabaje por rescatarlos, después de que ayer se anunciara que se sigue buscando el buque pero se descarta el rescate por agotarse las opciones de supervivencia.

“Tienen que comprometerse a buscarlos y a rescatarlos”, dijo Marcela Moyano, esposa del submarinista Hernán Rodríguez, en declaraciones a la prensa en Mar del Plata, localidad costera bonaerense a la que hace más de 10 días debería haber arribado el sumergible, que depende de la Armada, tras una travesía por el Atlántico Sur.

Aguad se desplazó este viernes hasta la base naval marplatense para mantener un encuentro con los familiares, consternados desde que el jueves el cuerpo castrense anunciase que se da por cerrado el plan SAR (de búsqueda y salvamento) y se pasa a una fase sólo de búsqueda tras haber transcurrido más de dos semanas sin poder encontrar el submarino.

“La actitud que tuvimos las familias es que no vamos a parar. Me están hablando de responsables cuando yo lo que quiero es que me traigan a mi marido y que hagan aparecer el barco. ¡Por favor! los tienen que traer”, añadió Moyano.

“Lo que queremos son los cuerpos, por favor que se comprometan a buscarlos”, remarcó.

La reunión con el ministro y el jefe de la Armada, el almirante Marcelo Srur, según calcularon las propias familias, ya que no hubo por el momento un comunicado oficial, duró 55 minutos y el clima, según la mujer de Rodríguez, fue “malo, de presión, de incertidumbre, de poca creencia”.

“No estamos conformes con la respuesta porque dijeron que iban a seguir con la búsqueda, que él no nos puede garantizar nada. Ellos (dicen que) van a seguir con la búsqueda, pero nosotros exigimos rescate”, subrayó.

“Estamos totalmente desesperados, por favor les pedimos ayuda”, afirmó Moyano a los medios de comunicación apostados ante la puerta de la Base Naval, al tiempo que remarcó que, si bien les dijeron que no se dejen “guiar por la prensa”, ellos van a seguir hablando antes los medios: “porque estamos todos juntos y no vamos a parar”.

Según la mujer, Srur le dijo que “si hubo errores generales esto se va a aclarar”.

Por su parte, Yolanda Mendiola, madre del tripulante Leandro Cisneros, indicó que hubo varios reproches al ministro, cuya actuación, así como la de la Armada ha sido muy cuestionada en cuanto a lo ocurrido con el submarino y la forma de comunicar el transcurso de la búsqueda.

“Le solicitamos que sea rescate y búsqueda. Porque vemos que los países que nos están ayudando se están retirando y solicitamos que tienen que cambiar esa carátula para que sigan en la búsqueda”, señaló.

Para Mendiola, es necesario que todos los familiares estén “enteros” porque es necesario “saber la verdad” y que “regresen” a sus seres queridos.

“Hubo respuestas, pero no estamos conformes porque no nos dieron la certeza de que van a cambiar esto del rescate y búsqueda”, concluyó.

El ARA San Juan había partido el 13 de noviembre de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, y cuando perdió la comunicación con tierra, dos días después, regresaba a su base, en Mar del Plata, a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. EFE