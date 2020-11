Familias con ansiedad y estrés por clases virtuales

*Brinda IMF 60 apoyos psicológicos de manera semanal

Por: David Favela

El Instituto Municipal de la Familia brinda atención psicológica a 60 familias de manera semanal, las cuales acuden por problemas de estrés y ansiedad ante el tema de la educación virtual, implementada a causa de la pandemia, informó la directora de la dependencia, Sandra Nigeria Rivera Estrada.

La funcionaria señaló que de estas familias que son atendidas de manera semanal el 60 por ciento es por problemas de ansiedad o angustia que ha generado la nueva dinámica de las clases virtuales, en la que niños y padres se han visto afectados considerablemente.

“Nuestro principal objetivo es crear familias fuertes, trabajamos con padres y madres de familia, además de los docentes, porque es en ellos quienes recae el cuidado y la protección de la niñez, al instituto llegan con situaciones de angustia o de estrés, difícilmente refieren que hay situaciones de violencia porque los padres saben que a lo mejor no están teniendo conductas adecuadas, sin embargo aquí nos percatamos de esa situación, no habemos padres y madres perfectos, hay oportunidades para mejorar, pero necesitan acercarse y pedir ayuda para poder identificar esas situaciones que no son adecuadas para los niños y poder mejorar”, expuso.

Externó que las familias que acuden al instituto es por situaciones de angustia y ansiedad, mayormente generadas por el confinamiento, además de las clases virtuales y el estrés de las familias, también se atienden situaciones de duelo, mismas que se han ido generando por la pandemia, pero el más alto es la problemática familiar.

Indicó que todas estas terapias son acompañadas por especialistas y profesionales que dan seguimiento a cada uno de los integrantes, donde el objetivo es permitir una mejor convivencia entre cada uno de ellos.

La directora concluyó mencionando que las familias que se encuentren en situaciones de estrés o ansiedad deben buscar la asesoría que ofrece la dependencia, la cual es totalmente gratuita con el fin de que todas las problemáticas surgidas a causa de la contingencia se puedan resolver y superar.

