Fede Varela: “Las sensaciones son muy buenas”

Madrid, 15 ago (EFE).- Federico Varela, centrocampista argentino que la próxima campaña jugará como cedido en el Rayo Majadahonda procedente del Oporto, se mostró confiado en las opciones de su equipo antes del arranque de la competición liguera.

“Las sensaciones son muy buenas. Estamos trabajando día a día para mejorar y llegar perfectos al domingo. Estamos con confianza en nuestro juego y lo vamos a hacer muy bien”, explicó en declaraciones difundidas por el club.

El rival en ese comienzo será el Zaragoza, uno de los clubes con más historia del fútbol español: “Empezamos fuerte, con un equipo como el Zaragoza, pero la verdad es que el equipo está totalmente preparado para afrontar el partido del domingo”.

Varela definió su nueva aventura como ‘un reto muy grande pero bonito’ y habló de cómo ha sido recibido a su llegada: “Todo el equipo me hizo las cosas fáciles, tanto el entrenador como el cuerpo técnico me facilitaron las cosas y me acogieron muy bien. Estoy muy contento, la verdad”. EFE