Federación quiere más impuestos porque no le alcanza: Castrellón

Este gobierno eliminó todos los fondos y fideicomisos, se quedó con todo ese dinero y aún así no alcanza, por eso quiere más impuestos, aunque también prevé endeudar más al país durante el 2022, para completar un ingreso más elevado para la construcción de una refinería, señaló el diputado federal Francisco Javier Castrellón Garza.

Recordó el funcionario que anteriormente, con distintos fondos y fideicomisos se fortalecía el desarrollo de los municipios, como es el caso del Fortasec y el Fondo de Minería, y aún con esas aportaciones, se podían realizar distintas acciones en forma adicional, situación que se modificó con este gobierno, “eliminó todo eso, se quedó con toda esa lana y no alcanza para todo lo demás, y aun así quiere más y más impuestos, porque además hay que decirlo, ellos están previendo endeudar por un poco más de 800 mil millones de pesos el próximo ejercicio 2022 para poder completar un ingreso para poder gastar en una refinería, que no hay una sola agencia internacional que haya dicho que vaya a ser viable”, dijo textualmente el legislador federal por el PAN.

Cuestionó también las obras del tren Maya que no tiene ninguna autorización de campo de uso de suelo y contra la fauna y la flora de la zona, que son devastadas, sin que haya nada que garantice que ese tren vaya a darle desarrollo a la península y al sureste del país, y como eso está el aeropuerto “Felipe Ángeles”, que se le invierten miles de millones de pesos en un aeropuerto al cual no se quieren ir las propias aerolíneas por considerarlo inseguro, además de que ya se pagaron indemnizaciones por el que no se construyó.

Aseveró que el gobierno federal no completó con todo lo que se quedó de los fondos, por eso ahora esta ley de ingresos es de terrorismo fiscal, porque no permitirá que nadie que pague impuestos quiera deducir más, desalienta al altruismo para asociaciones de la sociedad civil organizada que son subsidiarias y solidarias con el gobierno, razón por la cual esta miscelánea fiscal fue rechazada por los diputados federales del PAN.

