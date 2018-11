Federer sobre los abucheos a Zverev: “Sascha no se lo merece”

Londres 17 nov (EFE).- El suizo Roger Federer señaló tras el incidente del público, que abucheó a Alexander Zverev al acabar su encuentro en las Nitto ATP Finals, que su rival no se lo merecía, y a continuación se negó a cuestionar la deportividad de su verdugo.

“Creo que es desafortunado que esto haya pasado”, dijo Federer sobre el comportamiento del público del O2, cuando pitó a Zverev mientras era entrevistado en pista al final del partido. “Sascha no se lo merece. Se disculpó conmigo en la red”, comentó Federer. “No cuestiono la deportividad de Sascha de ninguna manera”, remarcó.

El público se quejó por la petición de Zverev que reclamó al juez de silla brasileño Carlos Bernardes que se repitiera un punto del desempate porque a un recogepelotas del fondo de la pista se le había escapado una pelota. “Entiendo la frustración. Son sólo circunstancias desafortunadas. Estas cosas pasan”, señaló sobre el comportamiento del público.

“No necesitas disculparte conmigo aquí”, le dijo Federer a Zverev al final en la red. “Felicitaciones por un gran partido y un gran torneo hasta ahora. Todo lo mejor para la final. Y tú sigues adelante”.

“No debería disculparse. No hizo nada al respecto. Sólo reclamó lo que era. Eso es algo del juego. Hay una regla que dice que si algo así sucede, obviamente se repiten los puntos”, dijo Federer, que también observó que esa repetición le afectó. “Claro que me afectó, me hicieron luego un “ace”, dijo.

“Espero que no tenga una noche de insomnio”, bromeó Federer al recordar que preguntó al recogepelotas por el incidente para cerciorarse si la bola se le escapó de las manos. EFE.