Federer supera al difícil Paire y jugará la tercera ronda ante Kyrgios

Nueva York, 30 ago (EFE).- El tenista suizo Roger Federer, segundo cabeza de serie, mantuvo su marcha triunfal en el Abierto de Estados Unidos al vencer por 7-5, 6-4 y 6-4 al francés Benoit Paire, número 56 del mundo.

Federer, de 37 años, que disputa por decimoctava vez el Abierto de Estados Unidos -torneo que ha ganado cinco veces consecutivas, del 2003 al 2008- tendrá como próximo rival al australiano Nick Kyrgios, trigésimo cabeza de serie, que se impuso por 4-6, 7-6 (6), 6-3 y 6-0 al también francés, Pierre-Hugues Herbert.

El duelo entre Federer y Kyrgios, de 23 años, será el cuarto, con ventaja para el tenista suizo por 2-1, incluida la victoria que logró este año en Stuttgart, y también se deberían haber enfrentado en los cuartos de final de Masters 1000 de Indians Wells, pero el jugador australiano se lesionó.

Las tres reuniones han resultado en desempates en el tercer set. De hecho, ocho de los nueve sets jugados se decidieron por desempates.

Ante Paire, el séptimo duelo que mantenían ambos jugadores, Federer mantuvo su marca perfecta de 7-0 después de una hora y 57 minutos de acción en la pista central Arthur Ashe Stadium.

No hubo drama pero el partido no fue rutinario para Federer como había sucedido en la primera ronda por lo que el exnúmero uno del mundo utilizó toda su experiencia y astucia para asegurar la victoria, que le facilitó su rival al cometer 47 errores no forzados, mientras que se encargaba de colocar 27 golpes ganadores y convertía cinco de las nueve oportunidades de quiebre que tuvo.

A una década de su último título en Nueva York, Federer consiguió su victoria número 35 en lo que va de competición en el 2018, toda una garantía que se encuentra en un gran momento de forma.

Si Federer logró con facilidad el triunfo, Kyrgios se sobrepuso a la lentitud del comienzo para superar a Herbert, recuperándose de un set y un déficit de quiebre con autoridad.

El enigmático Aussie parecía desmotivado al comienzo del partido que le costó perder la primera manga y estar 0-3 abajo en el segundo, cuando el juez de silla Mohamed Lahyani bajó para hablar con el jugador de 23 años.

Sabiendo que un cuarto encuentro con Federer estaba en juego, Kyrgios encontró su ritmo poco después, jugando 17 de 21 juegos para cambiar la historia del partido.

La victoria sobre Herbert marca el séptimo regreso de Kyrgios de un set down este año. El australiano ha igualado su mejor resultado en Nueva York, tras haber avanzado también a la tercera ronda en el 2014 y 2016.

Otro favorito al triunfo final, el joven tenista alemán Alexander Zverev, cuarto cabeza de serie, confirmó su gran momento de forma al vencer en tres sets por 6-4, 6-4 y 6-1 al veterano francés Nicolas Mahut y conseguir por primera vez el pase a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Zverev, de 21 años, que juega por cuarta vez en el último torneo de Grand Slam de la temporada, no había podido nunca alcanzar la tercera ronda, una asignatura que tenía pendiente, y que superó ante un rival 13 años mayor.

El duelo entre ambos tenistas, el segundo de su carrera, no tuvo más historia que comprobar en la pista Louis Armstrong Stadium la superioridad de principio a fin del tenista alemán, que había perdido el primer enfrentamiento entre ambos, en Marsella, en el 2017, en pista cubierta y superficie dura.

Ahora la historia fue muy diferente, Zverev dominó a Mahut en todas las facetas del juego durante la hora y 48 minutos que duró el partido.

Zverev consiguió 42 golpes ganadores, incluidos nueve aces, por tan solo 15 errores no forzados, comparados a los 24 y 13, respectivamente, de Mahut, que solo le pudo hacer un break al joven tenista alemán, que estuvo perfecto con 5-5 de las oportunidades que el tuvo con el servicio de su rival.

Tras la cómoda victoria lograda ante Mahut, Zverev tendrá como próximo rival a su compatriota Philipp Kohlschreiber, de 34 años, número 34 del mundo, que ganó por 6-7 (1), 6-3, 6-2 y 6-0 al australiano Matthew Ebden.

El duelo entre ambos será el quinto que protagonicen los dos jugadores alemanes que están empatados a 2-2 en la serie.

En otros partidos de la sesión matinal de la competición masculina, el veterano australiano, de 29 años, John Millman, dio la sorpresa al vencer en cuatro sets, 6-1, 4-6, 6-4 y 6-1 al italiano Fabio Fognini, decimocuarto cabeza de serie.

El rival de Millman, que llega por segunda vez a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, lo hizo también el año pasado, será el kazako Mikhail Kukushkin, de 30 años, que se impuso por 7-6 (5), 6-2 y 6-3 al surcoreano Hyeon Chung, vigésimo tercer cabeza de serie.

El argentino Diego Schwartzman, decimotercero cabeza de serie, cumplió con los pronósticos al vencer al joven español Jaume Munar, debutante en el torneo, al que venció por 6-2, 6-0, 5-7 y 6-2.

Su rival en la tercera ronda será el ganador del partido que disputan el japonés Kei Nishikori, vigésimo primero cabeza de serie, frente al francés Gael Monfils.EFE