Feliciano López: “No es una decepción perder en Queen’s”

Londres, 22 jun (EFE).- El toledano Feliciano López lamentó su eliminación de Queen’s a manos del australiano Nick Kyrgios, aunque no lo consideró “una decepción” debido al nivel del torneo.

“Ni mucho menos, decepción no. Uno es consciente del nivel que hay en este torneo y de que puedes perder perfectamente en primera ronda. Gané a Goffin que es un ‘top ten’. Este torneo es así, el nivel es altísimo. El año pasado fue espectacular lo que hice porque tuve que ganar a tres ‘top ten’. Hoy podía haber ganado cualquiera de los dos”, señaló a Efe el tenista español.

El campeón en 2017 cedió en dos desempates ante el australiano, pese a tener oportunidades en la segunda manga para haber forzado un tercer set.

“Es un partido complicado. Kyrgios ya sabemos que es un gran jugador de hierba contra el que el partido se iba a decidir en dos pelotas. La semana pasada fue así en Stuttgart y hoy ha sido una pena porque he tenido bastantes oportunidades para ganar el segundo set y se me ha escapado. El nivel del partido, en general, ha sido bastante bueno y tengo que estar contento porque estoy jugando bien”, argumentó.

Al no poder repetir título se une la caída en el ránking, ya que Feliciano, con estos cuartos de final, no pudo defender los 410 puntos del año pasado, con lo que descenderá hasta el puesto 70 del mundo.

“No me afecta el ránking. Es un tema de año a año. Cuando tienes tantos puntos que defender en una semana parece que el ránking es una losa, pero en realidad es una clasificación de enero a noviembre. Espero acabar en un buen puesto para jugar el año que viene todos los torneos que quiero, no es algo que me preocupe mucho”, explicó el director adjunto del Masters 1.000 de Madrid.

La semana que viene, Feliciano continuará entrenando en las pistas de Queen’s, como preparación para Wimbledon, donde el año pasado no pudo competir en óptimas condiciones y se tuvo que retirar en primera ronda.

“Siempre tengo muchas esperanzas en Wimbledon. Veremos a ver el cuadro. Tengo muchas ganas porque no pude competir el año pasado al 100 % y me tuvo que retirar. Ojalá pueda hacerlo bien, sin lesiones”, matizó el que fuera cuartofinalista en el Grand Slam londinense en tres ocasiones (2005, 2008, 2011).

Feliciano, quien cumplirá el próximo septiembre 37 años, dejó un deseo para el futuro y afirmó que ojalá volviese a levantar la copa de Queen’s, aunque para pensar en ellos “aún queda mucho. EFE