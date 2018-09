Feliciano López: “No quiero quedarme con este recuerdo”

Lille (Francia), 15 sep (EFE).- Feliciano López, que cumplirá 37 años la próxima semana, señaló este sábado después de la derrota en el partido de dobles contra Francia en Copa Davis que no quiere quedarse con este recuerdo y que le gustaría jugar alguna eliminatoria más.

“Obviamente me gustaría jugar, nunca sabes cuándo será la última. Me gustaría jugar alguna más y no quedarme con este recuerdo, sobre todo hoy, que han sido muy superiores a nosotros”, dijo el de Toledo, uno de los seis españoles que ha jugado más de 25 eliminatorias en esta competición en la que debutó hace 15 años y en la que ha disputado cuatro finales.

“El año que viene seguramente será mi ultimo año”, dijo ‘Feli’, si el capitán me da la oportunidad. Pero ahora no estoy pensando que sea la ultima”.

Feliciano admitió que la paliza que recibieron por parte de Mahut y Bennetau fue brutal, especialmente en el primer set: “Intentaré verlo repetido porque las cosas con calma se ven mejor. Pero yo me he sentido muy impotente en la pista. Ha sido un espectáculo como han jugado los dos, desde la primera bola del partido”.

“Impotentes y ridículos”, repitió, “no veíamos dónde tirar la bola ni como ganar un punto cuando sacábamos nosotros. Jugamos con grandes jugadores y con un nivel de gran inspiración”, admitió Feliciano.

“Benneteau, quizás porque era el último partido de su vida, ha jugado con una gran inspiración y a un nivel brutal. Ha sido exagerado, de un ‘nivelazo’ que nos ha dejado noqueados”, destacó.

Al recordar su trayectoria en la Copa Davis, López dijo que tenía muchos momentos especiales guardados en su memoria. “Un montón. Todas las finales en las que he podido jugar han sido espectaculares. La más emotiva, la de Argentina, también la de Barcelona y la de Sevilla”, comentó.

“Ha habido momentos especiales como lo de Valencia, con Ferrer, porque David ha sido alguien muy especial en mi carrera, y me alegré por él”, manifestó sobre la victoria ante Alemania en abril.

“Hemos llegado hasta aquí y los franceses han sido superiores, y ahora, a ver si puedo jugar el año que viene, y luchar con el nuevo formato”, añadió el zurdo de Toledo. EFE