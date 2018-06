Feria del Libro de Guatemala honrará a Francia con 14 de sus protagonistas

Guatemala, 19 jun (EFE).- La decimoquinta edición de la Feria del Libro Internacional de Guatemala, que se realizará del 12 al 22 de julio, honrará a Francia con la participación de 14 escritores, editores y artistas visuales de ese país destacados en más de 60 manifestaciones culturales, indicó hoy el comité organizador.

Con el objetivo marcado de batir el récord de los 61.499 visitantes del año pasado y, por qué no, llegar a los 70.000, el presidente de la Feria, Raúl Figueroa Sarti, mencionó este martes que además del homenaje a Francia habrá 17 países participantes en 155 casetas dispuestas para editoriales, librerías e instituciones “comprometidas con el quehacer editorial”.

Figueroa pidió un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia del Volcán de Fuego y la crisis de los niños migrantes separados de sus padres y remarcó que la Feria “desde sus inicios ha estado centrada en los niños”.

“Creemos que solo construyendo un futuro mejor, con lecturas y cultura, podemos evitar las tragedias humanas”, añadió.

Guatemala contará con la participación de Annie Le Brun, autora de más de 35 novelas y 8 libros de poesía; Patrick Deville, quien comenzó el Premio de las juventudes literarias latinoamericanas; Paul Fournel, ganador de premios como Goncourt, Renaudot y Jules Rimet; además de Nathalie Léger-Cresson, autora del libro “La voz del Jaguar”, sobre pueblos indígenas latinoamericanos.

La Feria del Libro 2018 también presentará a los españoles José Ovejero (premios Anagrama de Ensayo y Alfaguara de Novela), Paul Viejo y Javier Fernández Panadero; así como a la novelista Claudia Obligado (premio Lumen 1996) y el ‘youtuber’ mexicano Alberto Villareal, quien comparte sus reflexiones y comenta sobre sus lecturas en video blogs.

El presidente de la Feria destacó que el evento “es mucho más que una exposición y venta de libros”, pues además de los franceses vendrán más de 40 académicos de México, Centroamérica, Brasil y Estados Unidos a “conversar sobre la literatura centroamericana contemporánea”.

Por su parte, el director general de las Artes del Ministerio de Cultura de Guatemala, Édgar Búcaro, resaltó la importancia de las relaciones culturales entre Guatemala y Francia.

Unos vínculos “fomentados por personajes de la talla de (el premio Nobel) Miguel Ángel Asturias y (el periodista y novelista) Enrique Gómez Carrillo”, quienes fueron enterrados en el cementerio parisino de Père-Lachaise.

Finalmente, la poeta guatemalteca Vania Vargas recitó un poema escrito para la ocasión en el que reflexionó en la importancia de fomentar la lectura y la literatura en un evento como la Feria del Libro.

“Hay mucho de ritual en el acto sencillo de buscar un libro”, más allá de la “simple adquisición” de un producto, dijo, y señaló que el lector, que “es un ser que parece tener dominio sobre el tiempo” cuando lee, “es fácil reconocerlo por que no habla, no requiere que le hablen. Busca. Muchas veces no sabe qué busca, pero lo sabrá cuando lo lea”.

Y concluyó que el libro “es fundamental, aunque le cueste encontrar espacios en donde caber, “en especial en este país (Guatemala), con altos niveles de analfabetismo, donde podría considerarse hasta un lujo”.

“Nos vemos este julio, nos vemos entre libros” se despidió la escritora, no sin antes recordar al francés Antoine de Saint-Exupéry, el autor de “El Principito”, de quien “se dice, que durante su estancia en La Antigua y en el Lago de Atitlán inspiró algunos de sus pasajes” de la famosa obra. EFE