Feria navideña afectará al comercio local: Regidora

La regidora Daniela Soto Hernández manifestó que la nueva feria navideña afectará a los comerciantes locales, luego de que al parecer ya se han vendido espacios a comerciantes foráneos, además de ser una irresponsabilidad al encontrarse Durango en semáforo amarillo y con riesgo de que se retroceda aún más.

“Creo que primero se debe revisar si los comerciantes serán locales, ya que he escuchado quejas de algunos de que ya se vendieron espacios a comerciantes del interior del país, ese es un primer error; segundo, en un momento en el que el semáforo ya cambió a amarillo y hay riesgo de que retroceda otro poco más, se debe revisar mucho cuál es la intención de esto”, comentó.

“Siempre he estado a favor de la economía y de que los comerciantes tengan espacios dónde vender sus productos, pero tendría que ser con todos los cuidados para que así no se descuide a los propios comerciantes ni a la gente que vaya como compradora, pero que realmente sean vendedores locales, ya que si no se ve más como una forma de recaudación que ganas de ayudar”, agregó la edil.

Externó que ya hay quejas de varios comerciantes, “ojalá se les preste atención y se les permita a todos estar en el espacio, ya que si se podrá hacer esto dentro de la Fenadu también se tienen que tener todos los cuidados de salud para quienes asistan”, relató.

Para finalizar, Soto Hernández manifestó que se debe estar buscando que sean las cantidades de gente permitidas y no se rebase la capacidad de los aforos, como ya ha ocurrido en diversos eventos, para al menos tratar de que la sana distancia se respete dentro de los recintos.

