Feria turística responsable y con protocolos sanitarios: Sectur

Las actividades que se realizan como parte de la celebración del aniversario de la ciudad se llevan a cabo de manera responsable y con todos los protocolos necesarios para proteger la salud de la población, señaló el secretario de Turismo, Eleazar Gamboa de la Parra, al señalar que aunque no se tiene una feria como tal, actividades como los juegos en las instalaciones de la Fenadu y la exposición de dinosaurios se efectúan con todas las medidas necesarias.

Al ser cuestionado con respecto a los riesgos que pueden tener algunas de las actividades que se llevan a cabo en estos momentos, el funcionario puntualizó que “vamos a hacer actividades de forma responsable y este es el caso de lo que tenemos, de “Tierra de Dinosaurios” que empezó el viernes”, dijo textualmente el secretario al señalar que se trata de una actividad muy bonita, lúdica, que estará todo este mes en las instalaciones de la Fenadu.

Luego de manifestar que se trata de algo que no tienen otros estados en estos momentos, también se refirió a la instalación de juegos mecánicos en las instalaciones de la feria, al manifestar que no es una feria, porque no hay eventos masivos ni conciertos.

Dijo que este viernes se dio a conocer la cartelera de la Feria de León, donde ya tienen conciertos masivos para las próximas semanas, mientras en el caso de Durango se ha tenido mucha responsabilidad para no tener este tipo de actividad, aunque también puntualizó que eso “no significa que allá sean irresponsables, pues tienen sus protocolos y lo permite la autoridad de salud”.

Explicó que actualmente Durango tiene bastantes cosas que ofrecer, más lo que ya se tiene para atraer visitantes durante el periodo vacacional que está por iniciar.

También se refirió al tema de cinematografía, al señalar que en próximos meses se dará a conocer algo sin precedentes para la industria fílmica en Durango, pues vienen dos producciones de muy buen nivel, de gran tamaño en la cuestión de filmación, de producción, de inversión, de capacidad, por supuesto plataformas digitales de primer mundo que estarán aquí.

A esta actividad se sumará algo que ya se ha comentado en estos días, que es la otra parte, pues “una cosa es que vengan y filmen, que dejen esta gran derrama económica, y otra es verlos ya en la pantalla”, dijo, para señalar que mucho de lo que se platicaba antes cuando se mencionaban las producciones que se realizaban en la entidad, pero no se veía porque no salía en pantalla, pero ahora ya es una realidad y los duranguenses se darán cuenta de esto en las siguientes semanas, cuando ya estén en cartelera estas filmaciones.