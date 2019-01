Fernando Gaviria, entre la Milán-San Remo y la París-Roubaix

Bogotá, 14 ene (EFE).- Capaz de definir la victoria de etapa en una baldosa, el colombiano Fernando Gaviria todavía no ha estudiado el recorrido del Tour de Francia porque “está muy” lejos y centra sus esfuerzos en la Milán-San Remo y en la París-Roubaix, de la que espera ser campeón.



“Ni siquiera he mirado el recorrido porque estamos demasiado lejos. Estoy enfocado primero en las clásicas y luego estaré pensado en el Tour de Francia”, dijo el “misil” colombiano que hace parte de la formación UAE Emirates luego de dejar la disciplina del Deceuninck-Quick Step.



Gaviria, que ganó dos etapas en el Tour del año pasado y del cual fue líder, aclaró que siempre ha “soñado ganar es la París-Roubaix (23 de marzo), pero primero viene la Milán-San Remo (14 de abril), entonces estamos más enfocados en ella”.



Al referirse a su nuevo equipo el corredor, nacido hace 24 años, dijo que la adecuación con sus nuevos compañeros supone nuevas experiencias y confía en que lo pueden ayudar a conseguir sus objetivos y los del equipo.



“Creo que la adecuación no es tan complicada” y recordó que el año pasado pudo ajustarse a su equipo de entonces, especialmente con el argentino Maximiliano Richeze, del que dijo “tuvimos conexión desde el primer día”.



Sobre el embalador noruego Alexander Kristoff, nuevo compañero de equipo, Gaviria aseguró que ambos son lo suficientemente profesionales para saber que lo principal es el equipo.



“No necesitamos estar divididos, sabemos que podemos compartir carreras. Somos demasiado profesionales para saber quien puede disfrutar y quien no”, apostilló.



El equipo de Gaviria tiene grandes retos en las grandes vueltas para lo que cuenta con el italiano Fabio Aru y el irlandés Dan Martin.



Al referirse a las carreras más inmediatas, Gaviria dijo que estará en la Vuelta a San Juan, que se constituye en su debut con su nuevo equipo en una carrera que lo lanzó al estrellato en 2015.



“Hago todo San Juan”, dijo al explicar que no estará en los campeonatos nacionales de Colombia porque el trazado no le favorece al tener terreno montañoso.



Luego de Argentina estará en el Tour Colombia 2.1, que se disputará en del 12 al 17 de febrero en el departamento de Antioquia y al que concurrirán estrellas como el cuatro veces campeón del Tour de Francia, Chris Froome, Julian Alaphilippe, Marc Soler y Bob Jungels.



También harán parte de la carrera Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Egan Bernal y Sergio Luis Henao.



“Siempre me pongo la presión de querer al mejorar el año anterior” y recalcó que “será una gran motivación correr en el patio de mi casa”.



Gaviria nació en la población de La Ceja, por donde transcurrirá la carrera en la que prometió dar espectáculo. EFE



