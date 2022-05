Ferrer:”No hay que comparar a Alcaraz con Rafa”

Erg Chebbi (Marruecos), 12 may (EFE).- El extenista David Ferrer, vencedor de veintisiete títulos ATP, entre ellos el Masters 1000 de París y ganador en tres ocasiones de la Copa Davis, participante ahra en la Titan Desert, vive desde la lejanía la explosión de Carlos Alcaraz al que “no hay que comparar con Rafa (Nadal)”.

“La verdad es que vi muy bien a Carlos Alcaraz, jugó a un gran nivel, me recordó a Rafa Nadal cuando tenía su edad”, afirmó a EFE David Ferrer, declarado enemigo de las comparaciones.

“Creo que no hay que comparar, son dos grandes jugadores, pero cada uno tiene que hacer su camino. Rafa es el mejor de la historia y Carlos tiene un talento especial. Su carrera será larga, pero ha demostrado que ya puede optar a un Gram Slam. Ojala se acerque a Rafa, pero no me gusta comparar”, subrayó. EFE