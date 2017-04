Ferretti anuncia que el Tigres irá por un gol en la final de la Concacaf

México, 24 abr (EFE).- El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres de la UANL, aseguró hoy que su equipo buscará marcar un gol y que no le anoten el miércoles ante Pachuca para ganar la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Iremos por un gol y no recibir, es nuestra mentalidad”, dijo el estratega en una conferencia de prensa en la que mostró optimismo por conquistar el título regional y clasificarse al Mundial de clubes.

Los Tigres de Ferretti empataron 1-1 en su estadio ante Pachuca el pasado martes en el partido de ida de la final y ahora están obligados a ganar o empatar con más de una anotación para lo cual está preparando a sus jugadores.

“Espero un Pachuca ordenado porque así son los equipos que hacen bien las cosas, ellos defienden bien y saben atacar pero en realidad no me preocupa cómo va a salir Pachuca, me preocupa hacer las cosas mejor que ellos”, señaló.

Los ‘felinos’ de Ferretti, campeones del fútbol mexicano, perdieron el pasado sábado 1-0 ante su más encarnizado rival , los Rayados de Monterrey, y enredaron su acceso a la liguilla de los ocho mejores del torneo Clausura, sin embargo entrenador confirmó el buen ánimo del grupo, unido en el entrenamiento de hoy.

“Yo los veo bien (a los jugadores), nos entrenamos como siempre, es un equipo profesional, maduro; cuando se lograron las cosas siempre se pensó en mejorar y si no se dan, asumimos y buscamos en la próxima oportunidad hacer mejor las cosas”, señaló.

En el duelo ante los Rayados el Tigres resintió la ausencia del centrocampista argentino Guido Pizarro, operado de la nariz tras una lesión ante Pachuca el martes. Al referirse al sudamericano, Ferretti confirmó que ya se entrena y no descartó poder utilizarlo en la final.

“Está en recuperación, vamos a ver su evolución, trabaja aparte, mejora pero no es una gripe, el miércoles tomaré una decisión conjunta con el jugador”, afirmó.

Tigres nunca ganó el título de Concacaf y esta semana buscará conseguirlo ante un contrario con cuatro campeonatos, cifra solo superada por América, con siete, y Cruz Azul, seis, los máximos ganadores.EFE