Ferretti asegura no tiene nada que recriminar a jugadores tras derrota

Monterrey, 4 Feb (Notimex).- Luego de la derrota que sufrió Tigres de la UANL por 0-1 frente al Toluca, el técnico del cuadro local, el brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti, aseguró no tener nada qué recriminar a sus jugadores y se mostró satisfecho con el funcionamiento logrado durante el cotejo.

“No tengo nada que recriminar, así es el futbol, mejoramos en muchos aspectos, pero no nos alcanzó. El funcionamiento en general me deja tranquilo, no satisfecho porque perdimos, no logramos ni el empate”, admitió tras el encuentro por la fecha cinco del Torneo Clausura 2017

“Me siento tranquilo en que con estas bases, si acrecentamos en otras cosas, podemos lograr el triunfo pronto; cada partido es distinto, pero hoy en comparación con el juego pasado no tengo nada que recriminar, se intentó, nos equivocamos en pases, estoy molesto con la derrota y tranquilo con la entrega y determinación”, declaró.

Ricardo Ferretti dijo que espera en los próximos compromisos mejorarán en la puntería para conseguir goles y así sumar victorias dentro de la Liga MX.

El estratega lamentó que el guardameta Enrique Palos se haya lesionado en el cotejo contra Diablos Rojos, luego que este estaba en lugar de Nahuel Guzmán, quien está inactivo por un problema físico.

“Es una lástima que (el ingreso de Aarón Fernández) sea por la lesión de un compañero, pero por esta situación tienes que echar mano de lo que tienes y echar mano de tus fuerzas básicas”.

“Se habla de los extranjeros y tenemos que ir hasta nuestras fuerzas básicas, tengo confianza en que quien supla a Palos o esté en la banca será igual que cualquiera”, indicó.