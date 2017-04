Ferretti dice que Tigres se concentra en el Pachuca y luego en el Monterrey

México, 17 abr (EFEMEX).- El brasileño Ricardo Ferretti, técnico del Tigres UANL, declaró hoy que su equipo se concentra en el partido del martes ante el Pachuca, en la final de ida de la Liga de Campeones de la Concacaf, y luego en el clásico norteño ante el Monterrey, en la decimoquinta jornada del Clausura mexicano.

“En este momento solo pensamos en Pachuca, no me sirve pensar en el sábado si no sé si voy a vivir hasta el sábado”, dijo Ferretti en conferencia de prensa tras la práctica del equipo este lunes.

El brasileño contó que tras la goleada de 4-0 sobre Pumas, el sábado en la decimocuarta jornada del Clausura su equipo se concentró en el partido ante Pachuca “que en este momento es lo que más nos importa”

Señaló que su equipo tiene cumplir un buen partido el martes y “de acuerdo a lo que nosotros hagamos, se cambia el ‘chip’ para enfocarnos en la Liga”.

El Monterrey es el acérrimo rival del Tigres ya que son rivales de plaza y tienen como sede el estado de Nuevo León y su capital Monterrey.

Los equipos llegan en buen momento al partido, el Monterrey es cuarto en la clasificación y es casi seguro que jugará la liguilla por el título, fase a la que el Tigres pretende avanzar y por ahora se ubica en el noveno puesto con 19 puntos, a uno del octavo lugar, que ahora está en manos del Pachuca. EFEMEX