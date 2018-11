Festival de Jazz de Riviera Maya se sitúa entre los diez mejores del mundo

Riviera Maya (México), 30 nov(EFE).- El Festival de Jazz de Riviera Maya, que comienza hoy, ha logrado situarse entre los diez mejores festivales del mundo, según indicó su director, Dario Flota, que espera 15.000 visitantes diarios.

De los diez artistas invitados a esta 16 edición del Festival de Jazz de Riviera Maya cinco son mujeres, algo inusual ya que el género masculino acaparaba la mayor parte de los participantes.

El festival de tres días de duración abre hoy con Bebel Gilberto, cantante y compositora brasileña mundialmente reconocida y nominada a los Grammy, que ha recorrido el mundo tras su lanzamiento en solitario en 1986.

“Me siento privilegiada al poder cantar en un lugar tan hermoso. Paisajes como este te inspiran”, afirmó la artista.

Bebel vivió intermitentemente en México siguiendo a su padre al que se parece mucho. “Escuché tanta música creciendo con mi padre que no podría haber sido diferente”, indicó.

João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, padre de Bebel, es uno de los grandes músicos y cantantes brasileños, considerado junto a Antônio Carlos Jobim como uno de los creadores de la bossa-nova.

Bebel aprendió de él, no sólo música sino todo lo que rodea a una buena actuación en el escenario: “Todo el equipo tiene que estar bien y eso hacía mi padre y ahora no dejo ningún detalle al azar”, agregó.

Bebel escribió muchas canciones inspiradas en México durante sus estancias en este país en las giras con su padre.

En su comparecencia hoy ante los medios de comunicación, Bebel se mostró muy preocupada y decepcionada por la situación en Brasil.

“Este es un momento sumamente difícil para mi país. Se ha establecido un régimen militar que persigue a los negros, a los gays, a los artistas, la cultura”, afirmó.

Bebel y su banda interpretarán los favoritos de su catálogo, así como algunas nuevas que no desveló para que sea una sorpresa en el escenario del Riveria Maya Jazz que se celebra en el Mamitas Beach Club, a pie de playa.

Bebel se catapultó a la escena musical con una canción en el célebre CD compilatorio, RED HOT + RIO, seguido por el éxito de su álbum Tanto Tempo en 2000.

El álbum Bebel’s 2009, nominado al Grammy All in One (Verve), aportó más de la personalidad de Bebel y su amor por los ritmos orgánicos.

Junto a Bebel Gilberto subirán también al escenario Kike Pat, Un Maya en el Jazz, con un grupo compuesto de sonidos procedentes de la cultura Maya, México, Cuba, Venezuela y Ucrania.

“Esta música es la voz de un pueblo que está resurgiendo y es el eco de nuestros antepasados”, afirmó Kike Pat, nacido en un pueblecito maya de Quintana Roo que abandonó hace veinte años para perseguir su sueño.

Con un trabajo persistente y tratando de aprovechar todas las oportunidades, Kike Pat se mostró orgulloso del éxito cosechado, aunque confesó que “cuesta el doble de trabajo que nos escuchen”.

Kike, al igual que Bebel, se inició a la música en el seno de su familia, ya que su abuelo era trompetista y su padre pianista popular.

Cerrarán la jornada inaugural, los norteamericanos Lori Williams y Bob Baldwin que actuarán juntos. Ya han compuesto casi una docena de canciones y su sincronía es llamativa en temas de jazz inspirados por el funk o la samba.

Sobrevivir en un mundo donde el arte se piratea es muy difícil y ambos han seguido sus caminos para no abandonar su pasión.

Lori es profesora de música y da seminarios de jazz por todo el mundo y Bob aporta 30 años de historia musical a sus espaldas.

En la segunda jornada del festival, mañana sábado, intervendrán Norah Jones, Paco Rosas y PK Band junto con Cristina Morrison y Drew Tucker and The New Standard.

El domingo concluirá con las actuaciones de Bobby McFerrin, Lalah Hathaway y Pepe Hernández. EFE