Festival de música Corona Capital de México apela a la nostalgia para el 2022

Ciudad de México, 9 jul (EFE).- Tras un sinfín de carteles imaginarios elaborados por los fanáticos, el festival de música Corona Capital, que se lleva a cabo en Ciudad de México, por fin anunció este jueves a los artistas que conformarán la edición del 2022 en la que destacan bandas como My Chemical Romance y Arctic Monkeys, entre otras.

La edición de este año, que se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de noviembre, apela a la nostalgia de la música de principios de siglo al también incluir agrupaciones como Paramore, Yeah Yeah Yeahs, Two Door Cinema Club, Foals y Cigarettes After Sex, entre muchas otras.

Además, no pudieron prescindir de la música pop, con artistas como Miley Cyrus, Aly & Aj, Phoebe Bridgers, Marina, y más.

También se presentarán Lil Nas X, Brian Wilson, Jamie XX, Idles y Run The Jewels, según el cartel oficial del festival.

El evento se celebrará nuevamente en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, circuito de Fórmula 1 que se ubica en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, ubicada en el oriente de la capital.

“El cartel es lo mejor que me ha pasado. Voy a ver a Liam Gallagher no lo puedo creer”, escribió May Rojsen por medio de Twitter, en donde la noticia de la revelación del cartel rápidamente convirtió en tendencia al festival.

En días anteriores, algunas de las bandas que se especulaba podrían ser parte del evento, eran los Red Hot Chili Peppers, My Chemical Romance y Arctic Monkeys de los cuales los dos últimos se hicieron realidad.

“Mis ahorros son los más felices viendo que los Chili Peppers no vienen al Corona Capital”, escribió Lendy en la misma red social entre muchos otros quienes aseguraron estaban dispuestos a “vender un riñón” con tal de poder asistir al festival.

“Ir al Corona Capital o comer un mes, esa es la cuestión”, apuntó David por los elevados precios de los accesos que van de los 3.900 pesos (unos 200 dólares) a los 6.600 pesos (unos 335 dólares).

El festival se ha llevado a cabo desde el 2010 en la Ciudad de México exceptuando el 2020 por la llegada de la pandemia, y entre las agrupaciones y artistas que han traído a sus ediciones pasadas se encuentran Dua Lipa, Tame Impala, Massive Attack, Franz Ferdinand, entre otros. EFE